أليسون: أنا أعمل دائمًا لأكون الأفضل

بعد تحقيق المجد مع ليفربول.. أحلام أليسون لا تتوقف

قال حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر إنه يسعى دائمًا للوصول إلى القمة على المستوى الفردي والجماعي، مؤكدًا أنه كان هدفًا له منذ وصوله إلى ليفربول.

وحقق أليسون جائزة أفضل حارس مرمى في العالم العام الماضي، وذلك بعد أن فاز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول وكوبا أمريكا مع البرازيل.

وبعدها حقق أليسون هذا العام لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز لتتواصل نجاحاته وإنجازاته، ولكن طموحاته بخصوص المستقبل لا تتوقف.

المزيد من الفرق

وقال الحارس الدولي البرازيلي إنه يسعى دائمًا لتحقيق المزيد من الأشياء العظيمة مع ليفربول، والجوع الدائم لديه ليصبح الأفضل في العالم.

وأضاف: "لقد كان العام الماضي رائعًا على كافة المستويات، ولكن أعتقد أنني لم أكن أفضل حارس مرمى في العالم الموسم الماضي"

وتابع: "من الواضح أنني تطورت كثيرًا هنا مع هذا النادي، هو شعور رائع مع إمكانية أن يمنحك النادي فرصة الفوز بأشياء كبيرة وأن تقدم أفضل ما لديك"

وأردف: "عليك دائمًا أن تفوز بالبطولات الكبرى، كل شيء تغير منذ الانضمام إلى ليفربول ولكن العقلية واحدة دائمًا، أسعى لأكون الأفضل بين الجميع"

رغم توابع كورونا الاقتصادية.. ريال مدريد الأكثر قيمة بين أندية العالم

يذكر أن الحارس أليسون بيكر قد انضم إلى ليفربول قادمًا من روما كأغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم على الإطلاق صيف العام 2018، قبل أن يكسر الرقم لاحقًا على يد كيبا المنضم إلى تشيلسي في الميركاتو ذاته.