أليساندرو دل بييرو: محمد صلاح إله كرة القدم الجديد!

نجم فريق يوفنتوس المعتزل يؤكد في تصريحات صحفية على وضع محمد صلاح المميز في صفوف يوفنتوس.

إشادة كبيرة نجم يوفنتوس المعتزل وواحد من أبرز أساطير الكرة الإيطالية بمحمد صلاح هداف فريق ليفربول وبما يقدمه رفقة الريدز ومنتخب مصر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أليساندرو ديل بييرو خلال حفل جوائز لوريوس وأكد خلالها أن صلاح يملك عقلية مميزة للغاية.

وقال ديل بييرو مشيدًا بالنجم المصري: "محمد صلاح مثل الإله حاليًا وليس فقط في مصر لكن أيضًا بالنسبة لليفربول".

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وأردف: "عندما كان في روما أتذكر حصوله على العديد من الفرص أمام مرمى المنافس وفي الكثير من الأوقات كان يهدرها".

وأضاف: "فجأة عندما انضم لصفوف ليفربول تطور بشكل ملحوظ وأصبح يسجل 30 هدفًا في الموسم الواحد".

وأكمل: "عندما تمتلك عقلية مثل تلك تسعى دائمًا نحو التطور والتحسين من نفسك هذا هو الأفضل بالنسبة للاعب كرة القدم".

جدير بالذكر أن محمد صلاح يملك في الوقت الحالي 18 هدفًا في كل البطولات مع ليفربول سجلهم في 34 مباراة وصنع تسعة أهداف.