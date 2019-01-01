أليجري يوضح حقيقة مشكلة ديبالا وتشكيلته لساسولو

يوفنتوس يبحث عن استعادة الانتصارات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكر ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، أن لا يوجد مشكلة مع نجم الفريق باولو ديبالا، ولكن أوضح أنه من الممكن أن يتواجد احتياطياً أمام ساسولو.

وتحدثت تقارير عن عقاب ليوفنتوس على ديبالا بعد مغادرته الملعب أثناء مباراة بارما الأخيرة، كما ارتبط اللاعب بالرحيل عن صفوفه الصيف المقبل.

وقال أليجري بالمؤتمر الصحفي: "ديبالا اعتذر، الإدارة تثق فيه ولذا أعطته القميص 10، وباولو يفهم الأمر وتم إغلاقه".

وأكمل: "لم نقم بتغيير مركزه، مجرد خصائص تتعلق باللعب، لم نطلب منه أن يلعب كظهير، غداً سأختار بينه وبين بيرنارديسكي".

وحول باقي ملامح التشكيلة: "خضيرة قد يلعب، خصوصاً وأنه جاهز أكثر من البقية لأنه قضى النصف الأول من الموسم يتعافى على الشاطيء".

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حينما كان لأتليتكو هجوم من 🔥🔥 pic.twitter.com/sQShU8WYsL — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

وواصل: سيلعب روجاني، دي تشيليو، ساندرو، وكاسيريس، الأخير قام بلقاء مميز أمام بارما وهو لاعب كبير، كانسيلو سيكون ورقة رابحة، يمكنه اللعب في أكثر من مركز".

وأردف أليجري: "الدفاع يتم صلبه في الصحافة بسبب مباراة بارما، قدموا مباراة جيدة، وفي المجمل نحن الدفاع الأقوي ونملك 60 نقطة".

واستمر: "بارزالي يحتاج للوقت، كوستا قد يلعب ولكن عليه أن يثب نفسه داخل وخارج الملعب، نحن في مرحلة مهمة من الموسم والجميع يجب أن يكون محترف".

وأخيراً، أشاد أليجري بنظيره روبيرتو دي زيربي: "تطور كثيراً، وفرقه تحتل الملعب جيداً، مدرب واعد ووجد في ساسولو البيئة المناسبة للعمل".

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقية نابولي قبل لقاءات الجولة الثالثة والعشرين.