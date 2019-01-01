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أليجري يوضح حالة كيليني بعد الإصابة أمام أتالانتا

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يوفنتوس يفقد قلبي دفاعه بغضون أسبوع
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشف مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري عن حجم الإصابة التي تعرض لها قائد الفريق جيورجيو كيليني أمام أتالانتا مساء الأربعاء.

وخرج كيليني مصاباً بعد 28 دقيقة في الخسارة الثقيلة للبيانكونيري بثلاثية نظيفة ووداعه لكأس إيطاليا من الدور ربع النهائي.

وقال أليجري مع "سكاي": "لا تبدو لي خطيرة، سنرى بالأيام المقبلة".

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وأشارت شبكة القنوات الإيطالية أن إصابة اللاعب تمدد عضلي قد يبعده لقرابة الأسبوعين عن الفريق بالفترة المقبلة.

إصابة كيليني تعني أن يوفنتوس فقد قلبي دفاعه الأساسيين بعد ابتعاد ليوناردو بونوتشي لقرابة الشهر بعد خروجه مصاباً أمام لاتسيو.

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وسيغيب بونوتشي لمدة تقارب الشهر بسبب جذع على مستوى الكاحل، مما يضع مشاركته أمام أتلتيكو مدريد الشهر المقبل في خطر.

ويلعب يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد الشهر المقبل ضمن دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

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