أليجري مرشح لخلافة سولشاير في مانشستر يونايتد

هل اقترب أليجري من الدوري الإنجليزي الممتاز؟

ذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن إدارة مانشستر يونايتد تتواصل حاليًا مع المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري من أجل خلافة النرويجي أولي جونار سولشاير.

ويعاني مانشستر يونايتد هذا الموسم على مستوى الأداء والنتائج، الأمر الذي يجعله قريب من إنهاء التعاقد بينه وبين سولشاير بنهاية الموسم الحالي.

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وفي ذلك الصدد، تم ترشيح أسماء كماوريسيو بوتشيتينو وماسيمليانو أليجري كأبرز الأسماء المحتملة لخوض تجربة قيادة الشياطين الحمر في الفترة المقبلة.

وحسب ما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية، فإن الحديث عن المدرب السابق ليوفنتوس وميلان وربطه بمانشستر يونايتد لم يعد مجرد شائعات.

وأفادت الصحيفة أن هناك تواصل في الوقت الحالي ومحاولات للحصول على اتفاق مع أليجري لأن يكون المدرب القادم للفريق بداية من الصيف المقبل.

وهناك اسم آخر يقال أن مانشستر يونايتد سيضعه كخيار ثانٍ في حال تعثر الاتفاق مع صاحب التتويجات الستة بالدوري الإيطالي ألا وهو توماس توخيل المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان.

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد أقال جوزيه مورينيو منتصف الموسم الماضي، وعين سولشاير بشكل مؤقت ولكنه قام بالتجديد له بعد ريمونتادا دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان في دور الستة عشر.