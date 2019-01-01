أليجري: رونالدو قد يحصل على راحة وإصابة بونوتشي ليست خطيرة

مواجهة صعبة ليوفنتوس أمام أتلانتا في كأس إيطاليا قد تشهد غياب كريستيانو رونالدو وظهور وافد جديد

أكد ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، إمكانية حصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على راحة هذا الأسبوع.

يوفنتوس يستعد لمواجهة أتلانتا خارج ملعبه غداً الأربعاء، في إطار الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا.

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وقال أليجري عن إمكانية ظهور رونالدو:"سأتحدث معه اليوم، يتمتع بعام ممتاز وكان أسبوعاً هاماً له، لذلك قد يحصل على راحة".

التشكيل المحتمل:"ربما نرى خضيرة وبيانيتش في اللقاء، ماندجوكيتش قد يلعب أيضاً، إصابة بونوتشي أقل خطورة مما توقعنا لكنه لن يلعب هو وكوادرادو وبارزالي".

وأضاف:"تشيزني سيكون هو الحارس وبيرين سيلعب ضد بارما".

"كل ما تكبر تحلى

وتصير أحلى وأحلى

بين القائمين والعارضة

سد بطول العالم كله"

🧱🥅🧤



مع الإعتذار لـ @KadimAlSahirORG 😅 pic.twitter.com/BCRnIHNg0v — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 29, 2019

قدوم مارتن كاسيرس:"سيساعدنا على حل بعض التفاصيل الصغيرة وربما نراه غدًا".

دوري أبطال أوروبا:"نحن لسنا الفريق الأقرب بشكل حاسم للفوز بالبطولة، ولكنها هدفاً لنا، سنلعب بشكل جيد ونحتاج أيضاً لبعض الحظ".

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مستوى باولو ديبالا:"حظى بالعديد من الفرص الأحد الماضي ببعض الكرات من كانسيلو، وهو يساعدنا كثيراً من الناحية الدفاعية".

وفي نهاية حديثه أكد أليجري على صعوبة مواجهة أتلانتا، خاصة بعد عودتهم في مواجهة روما الأخيرة بالدوري، وتوقع تعرض فريقه للعديد من الضغوط.