أليجري: رونالدو قد يحصل على راحة وإصابة بونوتشي ليست خطيرة
بقلم علي سمير تابعوه على تويتر
أكد ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، إمكانية حصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على راحة هذا الأسبوع.
يوفنتوس يستعد لمواجهة أتلانتا خارج ملعبه غداً الأربعاء، في إطار الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا.
وقال أليجري عن إمكانية ظهور رونالدو:"سأتحدث معه اليوم، يتمتع بعام ممتاز وكان أسبوعاً هاماً له، لذلك قد يحصل على راحة".
التشكيل المحتمل:"ربما نرى خضيرة وبيانيتش في اللقاء، ماندجوكيتش قد يلعب أيضاً، إصابة بونوتشي أقل خطورة مما توقعنا لكنه لن يلعب هو وكوادرادو وبارزالي".
وأضاف:"تشيزني سيكون هو الحارس وبيرين سيلعب ضد بارما".
"كل ما تكبر تحلى— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 29, 2019
وتصير أحلى وأحلى
بين القائمين والعارضة
سد بطول العالم كله"
🧱🥅🧤
مع الإعتذار لـ @KadimAlSahirORG 😅 pic.twitter.com/BCRnIHNg0v
قدوم مارتن كاسيرس:"سيساعدنا على حل بعض التفاصيل الصغيرة وربما نراه غدًا".
دوري أبطال أوروبا:"نحن لسنا الفريق الأقرب بشكل حاسم للفوز بالبطولة، ولكنها هدفاً لنا، سنلعب بشكل جيد ونحتاج أيضاً لبعض الحظ".
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مستوى باولو ديبالا:"حظى بالعديد من الفرص الأحد الماضي ببعض الكرات من كانسيلو، وهو يساعدنا كثيراً من الناحية الدفاعية".
وفي نهاية حديثه أكد أليجري على صعوبة مواجهة أتلانتا، خاصة بعد عودتهم في مواجهة روما الأخيرة بالدوري، وتوقع تعرض فريقه للعديد من الضغوط.