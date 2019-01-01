أليجري: بوجبا لن يعود إلى يوفنتوس وبن عطية طلب الرحيل لقطر

تصريحات المدرب الإيطالي عن مستقبل لاعبه المغربي وكذلك إمكانية التعاقد مع بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد

أكد ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، على صعوبة عودة الفرنسي بول بوجبا لصفوف النادي الإيطالي مرة أخرى.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل لاعب وسط مانشستر يونايتد، ورغبة يوفنتوس لعودته له سواء بالميركاتو الشتوي الحالي أو الصيف القادم.

أليجري تحدث في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة لاتسيو القادمة بالدوري الإيطالي، وكشف عن بعض النقاط الهامة.

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وقال عن بوجبا:"من الصعب رؤيته بقميص يوفنتوس".

وأما عن رحيل بن عطية للدحيل القطري:"مهدي طلب مغادرة النادي، سيذهب إلى قطر، التمسك بلاعب متردد وفي حيرة من أمره شيء غير منطقي".

التعاقد مع مارتن كاسيرس بدلًا منه:"يستطيع إضافة الكثير ليوفنتوس، هو لاعب جاهز وعلى دراية كاملة بالطبيعة هنا".

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وأضاف:"مارتن لاعب جيد ويستطيع تغطية المركز وتأدية المطلوب منه".

مستقبل كين لاعب الفريق الشاب:"يجب عليه البقاء مع يوفنتوس والتعلم هنا، يمكنه الحصول على دقائق أكبر بأي نادي آخر ولكن سيفقد قيمة النادي هنا".

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مباراة لاتسيو:"كانسيلو سيكون على مقاعد البدلاء، الشك الوحيد الآن هو اللعب بثلاث لاعبين في الوسط أم إثنان".

ويخوض يوفنتوس مواجهة لاتسيو وهو على صدارة الدوري بـ56 نقطة، مقابل 47 لنابولي أقرب منافسيه.