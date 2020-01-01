حصاد ألميريا - متصدر لا تكلمني

كتيبة جوتي حققت فوزًا صعبًا، وحصلت على هدية من كادش

مر أسبوع من الأروع على نادي ألميريا الإسباني ومالكه تركي آل الشيخ، بفضل لاعبيه وبمساعدة من منافسه كادش.

كتيبة آل الشيخ حلت ضيفًا في لقاء هذا الأسبوع بالجولة الـ14 من دوري الدرجة الثانية الإسباني، على إيكستريمادورا، وخطفت فوزًا صعبًا بثنائية مقابل هدف وحيد، لتواصل الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي.

في المقابل، استفاد ألميريا من سقوط منافسه قادش في فخ الهزيمة أمام ديبورتيفو لاكورونا بهدف وحيد، ليخطف منه الصدارة.

تركي آل الشيخ يواصل التطوير في نادي ألميريا ويعد بالمزيد



ملخص المباراة:

المدير الفني للفريق جوتي دخل اللقاء بتشكيل مكون من:

أصحاب الأرض شكلوا خطورة واضحة على مرمى كتيبة جوتي، ولولا تألق حارس المرمى فيرناندو، لاستقبلت شباك ألميريا أكثر من هدف في الشوط الأول.

الدقيقة 38 شهدت تقدم ألميريا من ضربة جزاء، سددها المتألق داروين بنجاح، لكن بعدها بأربع دقائق فقط، أدرك إكستريمادورا التعادل عن طريق كريستيان رودريجيز.

المباراة كانت في طريقها إلى التعادل إلا أن البديل خوان مونيوز الذي نزل في الدقيقة 63، نجح في اقتناص الفوز بإحرازه الهدف الثاني لألميريا قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

موقفه من جدول الترتيب:

هذا الفوز رفع رصيد ألميريا إلى النقطة 45، ليتساوى في النقاط مع كادش، إلا أن كتيبة جوتي تتفوق بفارق الأهداف، لتخطف الصدارة من كادش، الذي سيطر عليها لعدة جولات.

أما منافسه إيكستريمادورا فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الـ21 وقبل الأخير بجدول الترتيب.

تصريحات ما بعد المباراة:

جوتي قال: "حصدنا ثلاث نقاط مهمة في مشروعنا، كان حلمًا لنا أن نقفز للمركز الأول، قد نكون لم نقدم مباراة جيدة، لكن الأهم حصدنا الثلاث نقاط.

"علينا مواصلة هذا المشروع العظيم الذي يقوم به مالك النادي، ليس فقط مع اللاعبين، لكن من أجل المدينة بأكملها، حتى نرى الفريق العام المقبل في دوري الدرجة الأولى".

أما صاحب الهدف الأول في المباراة داروين فقال: "نحن على قمة جدول الترتيب، لقد قمنا بعمل رائع، تكيفنا بشكل جيد مع المدرب، يجب أن ننتقد أنفسنا حيث أننا لم نلعب مباراة جيدة في آخر مرة، ولكن يجب علينا أن نستمر في العمل والفوز بالمباريات.

"أعتقد أن كل المباريات صعبة، الجولة الثانية ستكون أكثر تعقيدًا لأننا عرفنا بعضنا البعض، لذا يجب أن نركز على طريقة لعبنا ونهتم فقط بأنفسنا ونفوز".

واختتم: "أردت المجيء إلى هنا، وتحقيق حلمي، وأنا أفعل ذلك بأفضل طريقة، تسجيلي للأهداف أمر رائع للفريق بأكلمه وليس وحدي".

واختتم عن تركي آل الشيخ: "نتحدث مع الرئيس، نحن ندعمه من خلال تلك المباريات والفوز بها، وهو يشاركنا الفرحة أيضًا، نتمنى أن نستمر بتلك الطريقة لأن هذا يعطيه السعادة ونتمنى أن يسير كل شيء بطريقة جيدة".

تعليق تركي آل الشيخ على الصدارة:

لم يعلق مالك ألميريا على قفز فريقه على الصدارة، فهو منشغل خلال الفترة الحالية برحلته العلاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.

المباراة المقبلة:

تستضيف كتيبة جوتي في الجولة المقبلة فريق إلتشي، في يوم 26 من يناير الجاري، على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

يحتل إلتشي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، إذ حقق الفوز في ثماني مباريات وتعادل في تسع، وخسر سبعة لقاءات أخرى.