لفتة إنسانية من تركي آل الشيخ تجاه أهل مدينة ألميريا

كورونا يظهر الجانب الإنساني في ملاعب كرة القدم

حرص الوزير السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني تركي آل الشيخ على دعم مدينة ناديه، في محاولة للتغلب على فيروس كورونا المستجد.

إسبانيا واحدة من أكثر بلاد العالم التي انتشر بها الفيروس المستجد، مما تسبب في وقف النشاط الرياضي بها، لأجل غير مسمى، خاصةً بعد إصابة عدد من اللاعبين بكورونا.

حصاد ألميريا - عودة الانتصارات والتمسك بأمل الصعود

المزيد من الفرق

وكتب النادي الإسباني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بناءً على توجيهات من مالك النادي السيد/ تركي آل الشيخ، قرر نادي ألميريا التبرع بمبلغ 500 ألف يورو، دعمًا من النادي لأهل المدينة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك سيكون بالتنسيق مع عمدة المدينة والجمعية الخيرية الخاصة بالنادي".

آل الشيخ قام بالاستثمار في الدوري الإسباني للدرجة الثانية العام الماضي بشراء ألميريا، بعدما قام ببيع أول نادٍ استثمر به وهو بيراميدز المصري.

ويحتل ألميريا المركز الثالث في جدول الترتيب، حيث ينافس على الصعود لدوري الدرجة الأولى برصيد 50 نقطة بفارق خمس نقاط عن الوصافة، وست عن الصدارة.