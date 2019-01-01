حصاد ألميريا | وداعًا بيدرو إيمانويل وأهلًا جوتي

أسبوع مثير في ألميريا

أسبوع مثير في ألميريا المملوك لتركي آل الشيخ، خاصة خارج الملعب، إذ داخله اكتفى الفريق بتعادل سلبي مع ريال أوفييدو خارج ملعبه.

التعادل حافظ للفريق على تواجده في المركز الثاني من جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني برصيد 24 نقطة، لكن الفجوز ازدادت بينه وبين المتصدر قادش صاحب الـ34 نقطة.

ملخص مباراة الأسبوع

حل ألميريا ضيفًا على ريال أوفييدو في ملعب كارلوس تارتيري، والفارق بينهما في النقاط كان 10 لصالح فريق المستشار السعودي، وقد خرجا من اللقاء ولم يتغير الفارق بعد تعادلهما 0-0.

🗞 أخبار | 0-0 تعادل سلبي أمام ريال أوفييدو يبقينا في الترتيب الثاني. pic.twitter.com/BEUFhCsXin — نادي ألميريا (@UDAlmeria_Arab) November 2, 2019

وحصل لاعبو ألميريا على 3 بطاقات صفراء، كانت من نصيب خوسيه لازو وإيفان باليو وفالنتين فادا، والأخير سيغيب عن المباراة القادمة لتراكم البطاقات الصفراء.

ولم يقدم الفريق الأداء المطلوب خلال اللقاء، إذ اكتفى بتسديدة واحدة على المرمى ومرر 319 تمريرة بنسبة نجاح لم تتجاوز الـ61%.

موقف ألميريا في جدول الترتيب

ألميريا حافظ على تواجده في المركز الثاني بصحبة فوينلابرادا وكلاهما يمتلك 24 نقطة، لكن الفجوة زادت مع قادش في الصدارة إلى 10 نقاط وتقلصت مع الملاحقين.

هويسكا يُطارد ألميريا وفوينلابرادا برصيد 23 نقطة ثم هناك ريال سرقسطة وألباسيتي بـ22 نقطة.

رد فعل تركي آل الشيخ بعد المباراة

لم يُظهر رئيس هيئة الترفيه السعودية أي رد فعل عقب التعادل السلبي مع أوفييدو، إذ اكتفى بنشر عدة تغريدات عن موسم الرياض في السعودية.

رحيل المدرب بيدرو إيمانويل

بدأ الحديث عن مستقبل بيدرو إيمانويل مدرب التعاون في الموسم الماضي مبكرًا، إذ ربطته التقارير الصحفية بتولي مهمة تدريب الاتحاد عقب إقالة لويس سييرا.

وقيل كثيرًا في الإعلام أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تنتظر رد المدرب الإسباني، ويبدو أنه تأخر ولذا تحركت الإدارة الاتحادية وتعاقدت مع هينك تين كات.

المثير أن ألميريا أعلن فسخ عقد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين مع التعاون موسم 2018-2019 بالتراضي بعد ساعات قليلة من إعلان الاتحاد تعاقده مع المدرب الهولندي.

ووجه النادي الإسباني الشكر لإيمانويل وتمنى له التوفيق في محطاته القادمة، ليُنهي تركي آل الشيخ بذلك مرحلة المدرب الإسباني الشاب والتي أسفرت عن 6 انتصارات و6 تعادلات وخسارتين.

التعاقد مع جوتي نجم وقائد ريال مدريد السابق

نشر تركي آل الشيخ مالك ألميريا صورة تجمعه مع جوتي نجم وقائد ريال مدريد السابق في القاهرة، وقال أن هناك مفاجأة في الأفق.

المفاجأة ظهرت للعلن بعد فسخ العقد مع بيدرو إيمانويل، إذ أعلن ألميريا تعاقده مع جوتي لقيادة الفريق.

وقد وصل المدرب الإسباني إسبانيا بالفعل قبل ساعات قليلة حسبما أوضح فيديو بثه حساب النادي على تويتر، وسيبدأ مهمته رسميًا مساء اليوم الثلاثاء.

🛫 👀 وصل جوتي لألميريا، وسيتسلم زمام الأمور بدايةً من تدريبات الفريق مساء اليوم 😌⚽ 🏟 pic.twitter.com/XPCB5Ky3LB — نادي ألميريا (@UDAlmeria_Arab) November 5, 2019

جوتي بدأ مسيرته التدريبية عام 2013 مع شباب ريال مدريد ورُشح لخلافة جولين لوبيتيجي الموسم الماضي لكن الخيار في النهاية وقع على سانتياجو سولاري ومن ثم زين الدين زيدان.

رحل جوتي عن ريال مدريد صيف 2018 واتجه للعمل مع الجهاز الفني لبيشكتاش، وتولى منصب المدرب المساعد للمدير الفني سينول جونيش.

المباراة القادمة لألميريا

يستضيف ألميريا يوم 10 نوفمبر القادم فريق ريال سرقسطة على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ضمن الجولة الـ15 لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

المباراة الأولى لجوتي مع ألميريا لن تكون سهلة أبدًا، وقد تكلفه خسارة المركز الثاني حال لم يُحقق الفوز، إذ يمتلك سرقسطة 22 نقطة في جدول الترتيب ولا يفصله عن ألميريا سوى نقطتين فقط.