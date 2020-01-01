حصاد ألميريا | خطوة للخلف، وصفقات ميركاتو الشتاء مستمرة

أسبوع مثير في ألميريا

تراجع نادي ألميريا المملوك للمستشار السعودي تركي آل الشيخ خطوة للخلف هذا الأسبوع، ذلك بخسارته المفاجئة أمام إلتشي على ملعبه وتنازله عن صدارة دوري الدرجة الثانية الإسباني .

هذا داخل الملعب، خارج الملعب تواصلت صفقات النادي في سوق الانتقالات الشتوي ومديره التنفيذي محمد العاصي لا يغلق الباب أمام المزيد من الضربات.

ملخص مباراة الأسبوع

استقبل ألميريا على ملعبه "ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط" فريق إلتشي صاحب المركز السادس في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، وقد لعب مباراة متواضعة خسرها بهدفين دون رد.

🗞 أخبار | 0-2: طرد داروين غير مجرى المباراة



📎 https://t.co/NVMCye77DL pic.twitter.com/XWXCqViCYA — نادي ألميريا (@UDAlmeria_Arab) January 27, 2020

ولعب ألميريا منقوصًا من لاعبه داروين نونيز بدءً من الدقيقة الـ38 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية وخروجه من الملعب بالبطاقة الحمراء، ليستغل الضيف هذا الأمر ويُسجل هدفين في الشوط الثاني بواسطة فيديل شافيز وبيري ميلا.

وقد تحدث محمد العاصي مؤكدًا أن النادي قدم استئنافًا ضد حصول نونيز على إنذارين، إذ يرى أن البطاقة الثانية لم تكن مستحقة.

موقف ألميريا في جدول الترتيب

فقد ألميريا صدارة جدول الترتيب وتراجع للمركز الثاني بفارق 3 نقاط عن قادش الذي استعاد صدارته بفضل انتصاره على راسينج سانتاندير بهدف دون رد وهو الفوز الأول للفريق منذ 4 مباريات.

ألميريا وبعد الخسارة الأولى له عقب 3 انتصارات أوقف رصيده عند 45 نقطة مقابل 48 لقادش، لكن الخبر الجيد أن فريق تركي آل الشيخ مازال موجودًا ضمن المراكز المؤهلة لليجا.

تفاعل تركي آل الشيخ مع المباراة

لم يُعلق تركي آل الشيخ على خسارة ألميريا الأخيرة في دوري الدرجة الثانية الإسباني، لكنه ورغم انشغاله بتطورات حالته الصحية أعاد تغريد عدة تغريدات من النادي تتحدث عن لاعبيه الجدد الذين ضمهم في سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

أخبار سوق الانتقالات الشتوي لألميريا

واصل ألميريا صفقاته القوية في ميركاتو يناير كما وعد تركي آل الشيخ، إذ ضم هذا الأسبوع فيران فيلالبا من برمنجهام سيتي بالإعارة مع حق الشراء نهائيًا نهاية الموسم، وقد منحه الرقم 10.

وضم ألميريا كذلك ديفيد كوستا من سلتا فيجو بالإعارة، لينضم اللاعبان للثنائي ويلفريد كابتوم وأنتونيو سيفيرا.

في المقابل، تخلى النادي عن سيكو جاساما لبلد الوليد وجاسبر باناديرو للوحدة الإماراتي وحارس المرمى رينيه إلى بونفيرادينا.

المباراة القادمة لألميريا

يحل ألميريا يوم الأحد 2 فبراير القادم ضيفًا على فريق نومانسيا في مباراة قوية وصعبة، وسيُلعب اللقاء على ملعب لويس باخاريتوس.