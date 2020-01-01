حصاد ألميريا – صفقات قوية واستمرار نزيف النقاط

ألميريا يخفق في استغلال تعثر المتصدر.

واصل فريق نادي ألميريا، المملوك للمستشار السعودي تركي آل الشيخ، نزيف النقاط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وذلك بعد خسارته الأسبوع الماضي أمام إلتشي، حيث تعادل مع مضيفه نومانسيا بهدف لمثله.

أما على مستوى الصفقات، رفض مسؤولي نادي ألميريا التوقف عن التعاقد مع صفقات مميزة، حيث أجرى الفريق خلال الأسبوع الماضي التعاقد مع 3 لاعبين.

ملخص مباراة لأسبوع

حل ألميريا ضيفًا على فريق نومانسيا، بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإسباني الدرجة الثانية، على ملعب لوس باخاريتوس، مساء يوم الأحد.

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تقدم ألميريا بالهدف الأول عن طريق ركلة جزاء، نجح خوان مونيوز في تسجيلها لتصبح النتيجة تقدم فريقه بهدف دون رد.

وتعادل نومانسيا في الدقيقة 80 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء أخرى، استطاع كورو سانشيز أن يسددها بنجاح في مرمى ألميريا.

موقف ألميريا في الجدول

لم يستغل ألميريا تعثر قادش المتصدر، من أجل تقليص الفارق معه، حيث تعادل الأخير مع ريال سرقسطة بهدف لكل فريق.

الفارق استمر كما هو 3 نقاط لصالح قادش المتصدر، والذي وصل رصيده إلى 49 نقطة، وألميريا في المركز الثاني بـ46 نقطة.

سوق انتقالات ألميريا

سوق انتقالات ألميريا لم يتوقف، حيث تعاقد مع باربيرو مهاجم فريق أوساسونا، حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء.

نجح نادي ألميريا في ضم فرانسيس، الظهير الأيمن لنادي ريال بيتيس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء.

تعاقد نادي ألميريا مع إنزو زيدان لاعب فريق ديبوتيفو أفيس، ليدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

المباراة القادمة

ألميريا سيحل سيستضيف فريق راسينج سانتاندير يوم الجمعة القادم 7 فبراير الجاري، حيث يحتل راسينج المركز الـ22 الأخير، في تريب فرق الدوري.