حلم تركي آل الشيخ .. ألميريا يضيع التأهل لدوري الدرجة الأولى الإسباني

تركي آل الشيخ خذله ناديه في العام الأول لملكيته

فشل نادي ألميريا الإسباني، الذي يمتلكه الوزير السعودي تركي آل الشيخ، في التمسك بحلم التأهل من دوري الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، ليخسر في الأمتار الأخيرة.

ألميريا خسر - على ملعبه - لقاء إياب دور قبل النهائي للملحق، أمام جيرونا بثنائية مقابل هدف وحيد، ليبقى بالموسم المقبل بالدرجة الثانية.

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جيرونا سجل الهدف الأول في مباراة مبكرًا قبل مرور 30 دقيقة من عمر المباراة، ليعزز من فرص تأهله.

أما كتيبة الوزير السعودي تركي آل الشيخ فأدركت التعادل بهدف في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول بهدف لازو.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بست دقائق، أضاف جيرونا هدفه الثاني، ليخطف بطاقة التأهل لنهائي الملحق.

وكان لقاء الذهاب قد خسره ألميريا أيضًا بهدف وحيد، في 13 من أغسطس الجاري، ليضيع حلم التأهل لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

يذكر أن ألميريا تأهل للملحق باحتلاله المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 64 نقطة بفارق خمس نقاط عن مركز الصعود للدرجة الأولى، إذ خسر 12 مباراة، وتعادل في 13، بينما فاز في 17 لقاء آخر.