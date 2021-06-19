ألمانيا تحول برتغال رونالدو إلى أحد أسوأ "حاملي لقب" اليورو

رقم كارثي..

سجل منتخب البرتغال رقمًا قياسيًا سلبيًا بعد الهزيمة الساحقة التي مُنيّ بها من منتخب ألمانيا بأربعة أهداف لهدفين، في يورو 2020.

وكان المنتخب البرتغالي قد افتتح التسجيل عبر كريستيانو رونالدو في الشوط الأول، لكن المانشافت في أليانز آرينا عادوا بأربعة أهداف.

وواصل المنتخب الألماني بهذا الفوز عقدته لمنتخب البرتغال، وفي الوقت نفسه بات الألمان هم فقط من أسكنوا شباك البرتغاليين أربعة أهداف مرتين عبر التاريخ.

الرقم الأسوأ على الإطلاق سُطِّر لمنتخب البرتغال اليوم، حيث بات حامل لقب اليورو الأول في التاريخ الذي تسكن شباكه أربعة أهداف في مباراة واحدة.

4 - Portugal are the first reigning champions in European Championship history to concede four goals in a single match in the competition. Shocked. #EURO2020 https://t.co/juHGYby6yi — OptaJoe (@OptaJoe) June 19, 2021

الهزيمة جمدت رصيد البرتغال عند النقطة الثالثة، لتتساوى مع ألمانيا، بينما تتصدر فرنسا المجموعة بأربع نقاط وتتذيل المجر بنقطة واحدة.

لأن خوفو لم يبن الأهرامات وحده.. رونالدو لا يكفي ضد ألمانيا!

الآن سيتعين على كتيبة المدرب فيرناندو سانتوس مواجهة أبطال العالم، فرنسا، في الجولة الأخيرة، ولا بديل عن الفوز لضمان الوصول إلى دور الـ16.

الجدير بالذكر أن البرتغال في نسخة يورو 2016 التي توِّجت بها، تأهلت من دور المجموعات كأحد أفضل الثوالث.