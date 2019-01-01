ألمانيا تحسم تأهلها لليورو برباعية في بيلاروسيا

مستغلة نتيجة هولندا وأيرلندا..

حقق منتخب ألمانيا انتصارًا هامًا وثمينًا على ضيفه منتخب بيلاروسيا بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب بوروسيا بارك في مونشنجلادباخ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

تأتي قيمة هذا الانتصار أنه ضمن رسميًا لكتيبة يواخيم لوف المشاركة في اليورو بعد منافسة شرسة كانت مع منتخبي هولندا وأيرلندا الشمالية، لكن في نهاية المطاف كان التأهل من نصيب المانشافت.

ألمانيا بدأت رباعيتها في بيلاروسيا عبر المدافع ماتياس جينتر في الدقيقة 41 من عمر المباراة، ثم عزز ليون جوريتسكا في الشوط الثاني بهدف في الدقيقة 49، قبل أن يضيف توني كروس الهدف الثالث في الدقيقة 55، ويعود نجم ريال مدريد ويحرز الرابع لبلاده والثاني له في الدقيقة 83.

الانتصار رفع رصيد ألمانيا إلى النقطة 18 لتنفرد بصدارة المجموعة، في الوقت الذي تجمد رصيد بيلاروسيا عند النقطة الرابعة في المركز قبل الأخير.

دقيقة صمت قبل مباراة ألمانيا وبيلاروسيا لإحياء ذكرى رحيل إنكة

التأهل الذي تحقق للألمان أتى بفضل التعادل السلبي الذي خيّم على مباراة هولندا وأيرلندا الشمالية، مما جعل استحالة وصول الأخيرة لنفس نقاط أحفاد بيسمارك، في الوقت الذي تتفوق فيه الطواحين عليها بالمواجهات المباشرة، ليتأهل ألمانيا وهولندا رسميًا لليورو.

بينما سيشارك منتخب أيرلندا الشمالية على الأرجح في الملحق، ولكنه سيتعين عليه الفوز على منتخب ألمانيا في المباراة المقرر أن تجمع بينها ضمن الجولة الاخيرة مساء الثلاثاء المقبل.

يذكر أن هذه التصفيات كانت صعبة على ألمانيا بسبب عملية الإحلال والتجديد التي قام بها لوف في أعقاب الخروج المفاجئ من كأس العالم 2018 من الدور الأول، ولكن يبدو أن بطل العالم 2014 قد نجح في إعادة إحياء هذا الجيل بأفضل صورة ممكنة.