ألمانيا وأيرلندا الشمالية: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة منتخب ألمانيا ضد آيرلندا الشمالية في الجولة الختامية من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020

ألمانيا 1 × 1 أيرلندا الشمالية

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

41’ تسديدة قوية من توني كروس من على حدود المنطقة لكن أمسكها الحارس بيلي بيكوك فاريل بثبات

40’ كرات متبادلة بين لاعبي المنتخبين في منتصف الميدان

39’ هدأت المباراة بعض الشئ مع انحصار الكرة بشكل كامل فى منتصف الميدان

37’ خطأ لصالح جوردان تومسون مهاجم أيرلندا الشمالية بعد تدخل قوي من ليون جوريتزكا

36’ خطا فى منتصف الميدان لأيرلندا الشمالية ضد إيمري تشان

35’ تمريرة طولية من توني كروس فى إتجاه براندت على يمين المنطقة ومن ثم يمررها إلى كلوسترمان الذي حاول التوغل لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

34’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق مايكل سميث لداخل المنطقة فشل فى استلام الكرة ستيفين ديفيز

33’ تبادل التمريرات بين أقدام لاعبي ألمانيا على حدود منطقة جزاء منتخب أيرلندا الشمالية

32’ تنفيذ الركنية بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود خطأ لدفاعات منتخب أيرلندا الشمالية

31’ محاولة التوغل من سيرج جنابري من يسار المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول والتعادل بهدف لكل فريق

29’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

28’ توغل رائع من مايكل سميث من الجهة اليمني ثم ارسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية

27’ محاولة التوغل من الجهة اليسري عن طريق ستيفين ديفيز لكن تدهل الدفاع الألماني وابعدها إلى رمية تماس

26’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق جوناس هيكتور لكنها مرت بدون خطورة

25’ سيطرة كاملة من لاعبي منتخب ألمانيا على مجريات المباراة

24’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح أيرلندا بعد تدخل قوي من إيمري تشان على جوش ميجينز

23’ عرضية من خارج المنطقة عن طريق توني كروس فى إتجاه جنابري لكن أمسكها الحارس فاريل بثبات

22’ محاولة التوغل من يسار المنطقة عن طريق جنابري لكن تدخل معه واستخلصها باتريك ماكنير

21’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي منتخب ألمانيا

20’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق كلوسترمان لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية

الهدف جاء بعد تمريرة من جوناس هيكتور من يسار المنطقة تلقاها جنابري وسددها على يسار الحارس بيلي بيكوك فاريل

WHAT A FINISH! ✨ @SergeGnabry with the swivel and the half volley into the top corner 👌 (19')#DieMannschaft #GERNIR {1}-1 pic.twitter.com/h5SqQvWH6J — Germany (@DFB_Team_EN) November 19, 2019

18’ جوووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لمنتخب ألمانيا عن طريق سيرج جنابري

16’ ضغط مستمر من لاعبي المنتخب الألماني على دفاعات أيرلندا الشمالية

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة والتقدم لأيرلندا الشمالية بهدف دون رد

14’ تنفيذ الركنية بعرضية من جوشوا كيميش لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة على المرمي

13’ تمريرة من جوندوجان لداخل يسار المنطقة إلى جوناثان تاه الذي مررها إلى جوليان براندت الذي سددها فى إتجاه المرمي لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية

12’ خطأ فى منتصف الميدان لمنتخب ألمانيا ضد باتريك ماكنير

11’ سيطرة من لاعبي المنتخب الألماني على مجريات اللقاء ومحاولات للبحث عن هدف لتعديل النتيجة

10’ محاولات من لاعبي المنتخب الألماني للبحث عن هدف التعادل

9’ يارباااااه،،، ماهذا؟ عرضبة خطيرة من الجهة اليسري عن طريق جوناثان تاه تلقاها إيلكاي جوندوجان براسية قوية لكنها تصطدم فى القائم ومن ثم يبعدها الدفاع بنجاح

8’ تمريرة خطيرة تصل إلى سيرج جنابري داخل المنطقة لكن خروج رائع من الحارس بيلي بيكوك فاريل وابعدها ببراعة من أمام

الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري ابعدها الدفاع الألماني على حدود المنطقة يتلقاها مايكل سميث بتسديد صاروخية على يمين الحارس تير شتيجين

6’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لمنتخب أيرلندا الشمالية عن طريق مايكل سميث

5’ عرضية أرضية من لوكاس كلوسترمان من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع من قلب المنطقة ومرت بدون خطورة

4’ تمريرة من الجهة اليمنى عن طريق جوندوجان فى إتجاه جوليان براندت داخل يسار المنطقة لكنه فشل فى استلام الكرة لتتحول إلى رمية تماس

3’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي المنتخب الألماني

2’ ضغط متقدم من لاعبي المنتخب الألماني لمحاولة البحث عن هدف التقدم

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

أيرلندا الشمالية: يبدأ المدرب مايكل اونيل بطريقة (3/5/2) وتضم كلًا من بيلي بيكوك فاريل / باتريك ماكنير / كرايج كاثكارت / توم فلاناجان / مايكل سميث / كوري إيفانز / ستيفين ديفيز / جورج سافيلي / شين فيرجسون / جوردان تومسون / جوش ميجينز

البدلاء / سيباستيان رودي / نيكو شولز / نيكلاس شتارك / نديم أميري / مانويل نوير / بيرند لينو / ماتياس جينتر / روبين كوش / تيمو فيرنر / سيردار

ألمانيا: يبدأ المدرب يواكيم لوف بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من تير شتيجين / لوكاس كلوسترمان / إيمري تشان / جوناثان تاه / جوناس هيكتور / توني كروس / جوشوا كيميش / ليون جوريتزكا / إيلكاي جوندوجان / جوليان براندت / سيرج جنابري

تشكيل الفريقين:

المباراة ستكون هامة للمدرب يواخيم لوف الذي يعمل على الإحلال والتجديد داخل المنتخب الألماني، فستكون مباراة مناسبة من أجل تجريب عدد من اللاعبين الشباب الذي يعكف أن يستغلهم في المرحلة المقبلة من مستقبل ألمانيا.

وسيدخل منتخب أيرلندا المباراة وعينه على تحقيق الانتصار بهدف ضمان المشاركة في الملحق المؤهل لليورو، وإن كانت فرصه بالفعل كبيرة في التواجد به، ولكنه لن يسمح بأن يعكر المانشافت صفو أحلامه وطموحاته بمعانقة المجد الأوروبي.

في الوقت نفسه، فإن ألمانيا تستعد لخوض مباراة ستكون تحصيل حاصل، عندما تُلاقي منتخب أيرلندا الشمالية يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2019، الموافق 22 ربيع الأول هجريًا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

واستغل المنتخب الألماني فشل منتخب أيرلندا الشمالية في تحقيق انتصار على هولندا، ليضمن أيضًا المنتخب الهولندي المشاركة في اليورو لتفوقه في المواجهات المباشرة.

أخيرًا، حسم منتخب ألمانيا مشاركته في كأس الأمم الأوروبية 2020 بعدما حقق نصرًا كبيرًا على منتخب بيلاروسيا بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب بوروسيا بارك ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ألمانيا ضد أيرلندا الشمالية في الجولة الختامية من تصفيات كأس الأمم الأوروبية، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./