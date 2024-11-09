"لم أكن أريد ذلك" .. ميتروفيتش يكشف سبب إشارته بالصمت للاعب الهلال السابق

كشف الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، السبب وراء عبارة "ابقوا صامتين" التي وجهها لأحد لاعبي الاتفاق، أثناء احتفاله بهدفه في شباكهم خلال مباراة الفريقين بدوري روشن.

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وقاد ميتروفيتش الهلال للفوز على الاتفاق (3-1)، ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، حيث سجل هدفًا في ثلاثية الزعيم ليرفع رصيده إلى 11 هدفًا في صدارة الهدفين، موسعًا الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الاتحاد، إلى 3 أهداف.

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وقال ميتروفيتش في تصريحاته مع قنوات "SSC" الرياضية، بعد مباراة الاتفاق: "مباراة اليوم كانت صعبة، لعبنا أمام خصم جيد، لديه الكثير من اللاعبين الأجانب المحترفين المميزين، وحتى لاعبيه السعوديين بجودة عالية، لذلك كان تحقيق الفوز ليس سهلًا".

وأضاف: "المباراة كانت صعبة علينا وكنا نعلم بذلك، أعتقد أننا تحمنا بالمباراة وسجلنا 3 أهداف، وكان بالإمكان تسجيل أهداف أكثر وفي النهاية استحققنا الانتصار".

وتابع المهاجم الصربي: "لماذا قلت بعد المباراة للاعبي الاتفاق بعد الهدف (ابقوا صامتين)؟ لم يكن الأمر للاعبي الاتفاق بل للاعب عبد الله رديف زميلي السابق في الهلال ولاعب الاتفاق الحالي، لأنه يريد مني أن ألعب بسرعة ولم أكن أريد ذلك".

وأردف: "رديف لاعب جيد وصغير بالسن ومن الرائع اللعب معه، ينقصه فقط بعض الخبرة، وكما قلت لعبنا مباراة جيدة اليوم، والآن حان الوقت للذهاب إلى المنتخب الوطني".

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ولعب ميتروفيتش مع الهلال هذا الموسم 17 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة لزملائه، في 1382 دقيقة لعب.