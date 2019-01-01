ألكاسير: طموحي أكبر من مقاعد البدلاء

باكو ألكاسير يتحدث عن ما يأمل فيه خلال مستقبله مع بوروسيا دورتموند

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال باكو ألكاسير نجم نادي بوروسيا دورتموند إن طموحاته تتجاوز الجلوس على مقاعد البدلاء في أغلب المباريات.

وكان ألكاسير قد قدم موسمًا رائعًا مع دورتموند توج فيه هدافًا للفريق في النهاية، وذلك رغم مشاركته كبديل في الكثير من المباريات.

وحول ما ينتظره في الموسم المقبل، قال باكو ألكاسير إنه يأمل في المشاركة خلال عدد أكبر من الدقائق التي شارك فيها خلال الموسم المنصرم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 30, 2019

وأضاف: "خلال الموسم الماضي تعرفت بشكل أكبر على طبيعة كرة القدم هنا في ألمانيا واقتربت من طموحات بوروسيا دورتموند وجماهيره، ذلك سيجعلني أكثر قدرة على التأقلم"

وتابع: "في الموسم المقبل سيكون لدينا العديد من الأهداف التي ستبنى على ما حققناه في الموسم الماضي، سواء على المسوى الشخصي أو الجماعي"

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يذكر أن بوروسيا دورتموند كان قد دخل في منافسة قوية على لقب الدوري الألماني في الموسم الماضي، ولكنه خسر في نهاية السباق لصالح بايرن ميونيخ.