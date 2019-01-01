100 ألف ريال لكل لاعب اتحادي من أجل لقب كأس خادم الحرمين

الاتحاد يواجه التعاون الخميس المقبل 2 مايو على ملعب مدينة فهد الدولي بالرياض

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد السعودي عن رصد إدارة النادي مكافأة ضخمة لتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد يواجه التعاون الخميس المقبل 2 مايو على ملعب مدينة فهد الدولي بالرياض، عقب تأهل كلاهما إلى نهائي البطولة.

🏟️ملعب الملك فهد.



🗓️ الخميس 2 مايو 2019#الاتحاد سيواجه #التعاون في نهائي كأس الملك، فمن سيتوج باللقب الغالي؟ pic.twitter.com/7Emh4euihm — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 29, 2019

التقارير أشارت إلى أن إدارة العميد رصدت مكافأة تتجاوز حاجز 100 ألف ريال لكل لاعب، في الوقت الذي كافأت إدارة الاتحاد لاعبي الفريق بـ60 ألف ريال لبلوغ النهائي.

وكان لاعبو الاتحاد استمتعوا بإجازة ليوم واحد منحت لهم من قبل الجهاز الفني تزامناً مع نهاية مواجهة الفريق أمام النصر وتمكنهم من خطف بطاقة التأهل للنهائي الأغلى بعد الفوز بنتيجة 4 – 2.

لجنة المنشطات تُراقب لاعبي الاتحاد والتعاون في نهائي كأس الملك

وفي إطار أخر، حذر التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد لاعبي فريقه خلال اجتماعه بهم من التراخي والفرح المبالغ فيه بعد تأهلهم للمباراة النهائية، مثمناً ما قدموه من أداء مميز خلال مواجهتهم النصر، وثقته الكبيرة بهم في تحقيق تطلعات جماهيرهم، مشيداً بإمكانيات منافسه التعاون.