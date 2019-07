ألفيش يواصل التحليق في سماء البطولات

شهد تتويج البرازيل ببطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة في ديارها، رقماً قياسياً جديداً للظهير التاريخي داني ألفيش.

جاء ذلك حين رفع ألفيش بطولته رقم 40 على صعيد المنتخبات والأندية، وهو اللقب الدولي الرابع، بواقع بطولتين لكوبا أمريكا ولقبين بكأس القارات.

على صعيد الأندية كانت البداية مع إشبيلية، الذي توجه معه بلقب كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حالياً) مرتين، بالإضافة للسوبر الأوروبي الشهير على حساب برشلونة في 2006، وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

