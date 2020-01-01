ألفيش يفجر مفاجأة حول مكان اعتزاله كرة القدم

داني ألفيس نجم برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان السابق وساو باولو الحالي يفجر مفاجأة حول مكان اعتزاله كرة القدم.

فجر النجم البرازيلي داني ألفيش لاعب برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان السابق وساو باولو الحالي مفاجأة حول النادي الذي يتمنى اعتزال كرة القدم فيه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ألفيش وأكد خلالها أن اللعب في صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني لطالما كان حلمًا بالنسبة له.

وأوضح النجم البرازيلي في تصريحاته أن الاعتزال في صفوف بوكا جونيورز لن يكون سيئًا بالنسبة له بسبب الشغف الكبير الذي يكنه تجاه النادي.

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وقال ألفيش: "إنهاء مسيرتي هناك لن يكون سيئًا، الجميع يعرف مدى العشق الذي أملكه لبوكا جونيورز، وهذا ليس مجرد حديث، ولا أقول ذلك لأضلل أي شخص أو لأنني أتحدث عن فريقًا عظيمًا".

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وأضاف: "ما أقوله يأتي لأن ذلك النادي يغريني طوال الوقت ولدي مشاعر عظيمة تجاهه، وعندما تشاهدهم تشعر أنه هناك مواقف تعبر عنك".

وكان دانييل ألفيش قد وقع في الصيف الماضي على عقد رفقة فريق ساو باولو لمدة ثلاثة مواسم تنتهي بنهاية الموسم بعد المقبل.

جدير بالذكر أن نادي بوكا جونيورز كان قد شهد على اعتزال دانييلي دي روسي نجم روما السابق هذا الموسم، وقد نراه يشهد على اعتزال ألفيش لو تحققت أمنية نجم برشلونة السابق.