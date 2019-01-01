ألفيش في رسالة إلى ميسي: أنت عظيم ولا تبالي بما يقال

ألفيش يواسي صديقه السابق في برشلونة ميسي عقب توديع الأرجنتين لكوبا أمريكا على يد البرازيل

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

بعث قائد المنتخب البرازيلي داني ألفيش رسالة يواسي فيها صديقه السابق ليونيل ميسي بعد خروج الأرجنتين من كوبا أمريكا على يد البرازيل.

وكانت البرازيل قد حققت انتصارًا فجر الأربعاء على الأرجنتين بهدفين مقابل لا شيء لتعبر للمباراة النهائية لكوبا أمريكا التي تقام على أرضها.

وعقب المباراة، ذهب ألفيش لمواساه صديق الأمس ليونيل ميسي، قبل أن يجدد مواساته برسالة نشرها على صورة لهما عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 5, 2019

وقال ألفيش في رسالته: "في كرة القدم علينا أن نتقبل الخسارة، لا يمكننا أن نربح دائمًا، ولكن الأهم ألا نتوقف أبدًا عن المحاولة"

وأضاف: "عظمة الناس لا تقاس فقط بما حققوا من بطولات دولية مع منتخبات بلادهم، لقد سطرت اسمك في تاريخ كرة القدم"

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يذكر أن داني ألفيش قدم بطولة رائعة في الوقت الذي لم ينتظر فيه أحد هذا الأداء منه بسبب أدائه مع باريس سان جيرمان.