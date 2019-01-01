ألفيش ينتظر نيمار للعودة إلى برشلونة

هل يعود الثنائي البرازيلي إلى كتالونيا؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير إعلامية برازيلية أن داني ألفيش، نجم السامبا، ينتظر عودة مواطنه نيمار إلى برشلونة حتى يعود هو الآخر للفريق.

وأصبح ألفيش لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع بي إس جي بنهاية الموسم الماضي، وارتبط بالعودة لأحد أنديته القديمة برشلونة، إشبيلية، أو يوفنتوس.

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وقالت "UOL" إن ألفيش ينتظر حدوث صفقة انضمام نيمار من بي إس جي للنادي الكتالوني حتى ينتقل هو الآخر لبرشلونة مجدداً.

وأوضح التقرير أن السبب وراء انتظار ألفيش هو أن التقارير تشير لإدماج الظهير الأيمن لبرشلونة نيلسون سيميدو ضمنها لتخفيض سعر نيمار.

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وفي حال رحيل سيميدو، سيكون برشلونة دون ظهير أيمن صريح، باستثناء سيرجي روبرتو الذي أعلن رغبته باللعب في خط الوسط.

آخر التقارير الواردة من إسبانيا تحدث عن صعوبة عودة نيمار إلى برشلونة هذا الصيف بسبب المبلغ المالي الكبير الذي يطلبه بي إس جي لبيعه.

يذكر أن ألفيش كان قد تُوج بجائزة أفضل لاعب في كوبا أمريكا الأخيرة التي فازت بها البرازيل.