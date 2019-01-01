ألفيس: يجب مساعدة نيمار لتقديم الأفضل

تعرف على تصريحات ألفيس بعد تعادل البرازيل مع كولومبيا

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أبدى داني ألفيس، قائد منتخب البرازيل، سعادته بتألق نيمار دا سيلفا وتسجيله هدفًا وصناعة آخر أمام كولومبيا في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بالولايات المتحدة الأمريكية.

كولومبيا فرضت التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق لينجو البرازيل من الهزيمة.

وقال صاحب الـ 36 عامًا في تصريحات لصحيفة "جلوبو سبورت" : "امتلاك نيمار دائمًا مصدر سعادة لنا ونعرف إمكانياته وما يستطيع تقديمه للمنتخب".

وتابع: "يجب علينا أن نقدم كل شيء لأجل مساعدة اللاعب على أن يكون في أحسن مستواه لقيادة السيليساو نحو تحقيق الانتصارات".

من جانبه، علّق كاسيميرو على نتيجة اللقاء بقوله: "لقد جاءوا لخوض مباراة كبيرة أمام البرازيل ولعبوا بأفضل ما لديهم ولم يكن من السهل تعديل النتيجة".

واختتم: "الفرق دائمًا تقدم أفضل ما لديها حينما تلعب أمامنا ولكننا نجحت في التسجيل والخروج دون هزيمة".

وأصبح لاعب باريس سان جيرمان ثاني الهدافين التاريخيين للسيليساو خلف بيليه صاحب الـ 77 هدفًا.

ولم تتعرض البرازيل لأي خسارة منذ الهزيمة أمام بلجيكا في ربع نهائي كأس العالم ليحافظ المنتخب على سلسلة من 18 مباراة.

جدير بالذكر أنّ البرازيل سوف تلعب يوم 10 سبتبمبر المقبل أمام بيرو وديًا في الولايات المتحدة الأمريكية.