داني ألفيس يرفض التجديد وينتظر عرضًا إنجليزيًا

النجم البرازيلي يريد مغامرة جديدة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفاد موقع توتوميركاتوويب نقلًا عن مصادر برازيلية أن داني ألفيس رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن تراجع اللاعب عن فكرة تجديد عقده مع الفريق الفرنسي بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا، وحاجته للتعرف على مشروع النادي الجديد وصفقاته الصيفية قبل اتخاذ القرار الأخير.

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الموقع الإيطالي أوضح أن ألفيس حسم أمره بالفعل ورفض العرض المقدم له بتجديد العقد مفضلًا خوض مغامرة أخرى في أرض جديدة، بعدما لعب بالفعل في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وأضاف أن الهدف القادم للنجم البرازيلي هو البريميرليج، إذ ينتظر فرصة اللعب هناك لأحد أندية مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد أو تشيلسي.

يُذكر أن ألفيس بدأ مسيرته الكروية في أوروبا باللعب مع إشبيلية قبل أن ينضم لبرشلونة ويتألق معه لعدة سنوات ثم ينتقل لليوفنتوس وأخيرًا إلى ملعب حديقة الأمراء.