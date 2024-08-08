استراتيجية بايرن ميونخ الجديدة تُهدد ريال مدريد بخسارة ألفونسو ديفيس

ريال مدريد يريد تطبيق سياسته الخاصة مع النجم الأمريكي، ولكن!

لا يود ريال مدريد الخروج عن سياسته الخاصة بسوق الانتقالات مع مدافع بايرن ميونخ، ألفونسو ديفيس، لكنه قد يضطر إلى ذلك وإلا قد يخسر اللاعب لصالح فريق آخر.

بطل أوروبا بدأ يتبع سياسة انتظار اللاعبين حتى نهاية عقودهم للحصول عليهم مجانًا مع منحهم مقدم تعاقد وراتب سنوي كبير، وهذا ما فعله مع كيليان مبابي مؤخرًا، وقد عقد النية لتكرار الأمر مع ديفيس الذي ينتهي عقده مع فريقه الألماني صيف 2025 ويرفض تجديده.

العملاق البافاري يُحاول بشتى الطرق إقناع الظهير الأيسر بتجديد عقده، حتى أنه عرض عليه راتبًا سنويًا قدره 14 مليون يورو، إلا أنه يرفض تمامًا ويُقال أن ضغط ريال مدريد هو أحد الأسباب المهمة لاتخاذه ذلك الموقف وممثليه.

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صحيفة آس الإسبانية أوضحت أن بايرن ميونخ غير سياسته مع اللاعب، إذ كان قد أعلن سابقًا استمراره معه الموسم القادم حتى لو لم يجدد عقده، لكنه مؤخرًا اتخذ قرارًا جديدًا ببيعه هذا الصيف بدلًا من خسارته مجانًا الصيف المقبل، وهو ما قد يفتح باب المنافسة والمزايدة المالية على اللاعب من الآن حتى غلق سوق الانتقالات الصيفي بنهاية أغسطس الجاري.

الصحيفة أوضحت أن بايرن حدد 50 مليون يورو للتخلي عن صاحب الـ23 عامًا، مشيرة إلى أن الصفقة قد تُحسم مقابل 30 مليون فقط، وموضحة أن الريال قد يُغير من موقفه ويدخل في مفاوضات مباشرة مع ثالث الدوري الألماني خوفًا من خسارة اللاعب لمنافسين آخرين، أبرزهم برشلونة ومانشستر يونايتد، وخاصة لأن ظروف التفاوض مناسبة جدًا، فاللاعب مازال صغيرًا وصاحب جودة عالية والمبلغ المطلوب ليس كبيرًا مقارنة بتلك المميزات.

آس أوضحت أن نجاح ريال مدريد في ضم ديفيس مع تجديد عقد ظهيره الأيسر، فيرلان ميندي، حتى 2028 قد يدفع ثمنه فران جارسيا الذي لن يكون له مكان في قائمة الملكي الموسم القادم.