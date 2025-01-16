"تلقينا اتصالات" .. وكيل أعمال موليرو يكشف عن آخر تطورات مفاوضات الهلال

تعرف على آخر تطورات صفقة موليرو

كشف جاكسالديري الوكيل الرسمي في شركة فوتبول بوتيك، المسؤولة عن أعمال ألبرتو موليرو نجم لاس بالماس، عن آخر تطورات مفاوضات الهلال، بشأن التعاقد مع اللاعب الشاب.

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وكنت تقارير صحفية قد أكدت أمس الأربعاء، على أن صفقة موليرو تحولت وجهتها من نادي الاتحاد إلى الهلال، مشيرة إلى أن الزعيم هو الأقرب لحسم الصفقة.

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وأكد جاكاسالديري خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" على أن شركته تلقت بالفعل اتصالات من جانب الهلال، للتعاقد مع موليرو، ولكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق.

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وعن رغبة اللاعب قال وكيله: "لا يمكنني التحدث عن هذا الأمر حاليًا، احترامًا للاعب ورغبته"، رافضًا الكشف عن هذا الأمر.

ويبحث حاليًا الهلال عن التعاقد مع موليرو جناح لاس بالماس، من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.