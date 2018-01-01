ألبا: سعداء بالفوز، لكن نريد الحفاظ على مستوانا طوال الـ90 دقيقة

ماذا قال ألبا عقب انتصار برشلونة على سلتا فيجو؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى جوردي ألبا رضاه التام عن أداء وانتصار فريقه برشلونة على سلتا فيجو في الجولة الـ17 للدوري الإسباني، مشيدًا بتحسن دفاع الفريق وعدم قبوله لأهداف.

وسجل عثمان ديمبلي وليونيل ميسي هدفين حسما النتيجة لصالح البارسا منذ الشوط الأول، وقد صنع ألبا الهدف الثاني وهي تمريرته الحاسمة السابعة هذا الموسم وشارك كذلك في الأول، وقد قال عن هذا "في الهدف الأول ميسي نظر إلي وأنا أوصلت له الكرة جيدًا، فيما في الثاني تحرك ديمبلي وسواريز جيدًا ليُبقيا ميسي وحيدًا وأنا أحفظ تحركاته".

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الظهير الأيسر أكد على صعوبة اللقاء هجوميًا كون المنافس لعب بطريقة دفاعية خاصة في الشوط الأول، مضيفًا "لقد لعبوا بدفاع منظم، مهاجمتهم لم تكن سهلة لكن انتشارنا كان جيدًا".

"واجهنا فريق عظيم يُحب اللعب بالكرة، الشوط الأول كان جيدًا لكننا تراجعنا قليلًا في الثاني، ومع هذا خلقنا بعض الفرص. نحن سعداء بالنتيجة رغم أننا نرغب بالحفاظ على مستوانا الممتاز طوال الـ90 دقيقة".

أخيرًا قال ألبا عن تحسن دفاع البارسا "كنا نقبل العديد من الأهداف في بداية الموسم وهذا لم يكن طبيعيًا لفريق مثل البارسا. عملنا على تصحيح الأوضاع بدءً من حارس المرمى حتى الهجوم، وقد نجحنا".