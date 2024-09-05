فيديو | "مرحبًا هيل عد المطر والسيل" .. بيرشكوت يُعلن رسميًا ضم مروان الصحفي وفيصل الغامدي

ثنائي الاتحاد يلحق بنجم الهلال إلى أوروبا

أعلن نادي بيرشكوت البلجيكي رسميًا ضم الثنائي مروان الصحفي وفيصل الغامدي من الاتحاد السعودي، لكن دون الكشف عن تفاصيل العقد أو آلية الانتقال.

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النادي البلجيكي نشر عدة تغريدات تضمنت صور ومقاطع فيديو للاعبين الشابين، وقد تحدث الصحفي مؤكدًا أنه جاهز للمغامرة الجديدة وسار الغامدي على خُطاه في مقطع فيديو آخر، وقد عنون النادي أحد الفديوهات بالقول "مرحبًا هيل .. عد المطر والسيل" وهي إشارة الترحيب العميق المتعارف عليها في الجزيرة العربية.

نادي الاتحاد كان قد أعلن انتقال الثنائي بالإعارة لموسم واحد، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن البرامج والخطط الموضوعة لتطوير المواهب الشابة بما يخدم أهداف كرة القدم السعودية مستقبلًا.

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الغامدي كان قد انضم للاتحاد صيف 2023 بالإعارة من الاتفاق وقد جدد إعارته هذا الصيف، فيما الصحفي أحد خريجي الفئات السنية في النادي.

يُشار إلى أن الثنائي تواجدا في قائمة روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي التي أعلنت الثلاثاء الماضي استعدادًا لخوض مباراتي الجولتين الأولى والثانية من تصفيات الدور الثالث المؤهلة لمونديال 2026.