ألابا لا يصدق أخبار رحيل أيقونة بايرن ميونخ

نجم النادي البافاري يتحدث عن شائعات رحيل الرئيس

تحدث النجم النمساوي دافيد ألابا مؤخرًا عن شائعات تقاعد أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني والذي أصابته بالصدمة عندما سمع بها.

كانت بعض التقارير قد أكدت أن رئيس النادي البافاري الحالي يفكر في التقاعد وترك منصبه في النادي الألماني.

وفي حديث نجم الفريق دافيد ألابا خلال فترة التأهيل للفريق قال: "في البداية عندما سمعت ذلك كان الأمر صادمًا، لم أكن أتوقع حدوث شيء كهذا على الإطلاق".

وتابع: " هذا أمر يصعب تخيله تمامًا، هو دائمًا ما كان عنصر أساسي ومهم في هذا الفريق وهذا سيبقى في حال تواجده أو رحيله عن منصبه، بالنسبة لي الأمر مفاجئ، أنا لا أعلم مدى صحة هذه الأخبار ولكنني لا أتخيل حدوث ذلك".

هدف ✅

إنقاذ هدف من على خط مرمى ريال مدريد ✅

أهدر ضربة جزاء ❌



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وفي الأخير قال: "أيضًا كيميش لم يتوقع تلك الأخبار على الإطلاق، بالنسبة لي، لم أحضر في هذا النادي إلا في وجوده، لا أتوقع شخص آخر هنا".

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا خاض 344 مباراة مع الفريق الألماني بمختلف المسابقات وسجل معهم 29 هدفًأ.