ألابا يرفض التجديد وبايرن ميونخ يقرر عدم الضغط عليه

يبدو أن بايرن ميونخ قد أغلق صفحة ألابا

قرر بايرن ميونخ ألا يمارس الضغط على الظهير الأيسر الدولي النمساوي دافيد ألابا والذي لا يريد الاستمرار مع الفريق البافاري على ما يبدو.

ودخل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا السنة الأخيرة له في عقده مع العملاق البافاري، وبخصوص المستقبل يبدو أنه غير متضح الملامح على الإطلاق.

وبعد الصدام الذي حدث بين إدارة النادي وبين والد اللاعب، يبدو أن الأمور وصلت إلى حائط سد وأن النجم النمساوي يقترب من الرحيل عن صفوف بطل أوروبا.

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ووفقًا لصحيفة بيلد الألمانية فإن دافيد ألابا قد رفض العرض الأخير الذي قدمته إدارة بايرن ميونخ من أجل تجديد عقده مع الفريق قبل أقل من عام من نهايته.

وحسب المصادر الألمانية فإن ألابا يحلم بخوض تجربة جديدة مع أحد العملاقين في إسبانيا إما ريال مدريد أو برشلونة، حيث يهتم الثنائي بخدماته.

ومن جهة بايرن ميونخ، يبدو أن النادي لن يمارس أي ضغط على اللاعب لتجديد عقده وسيترك له حرية تقرير مصيره دون أي ضغوطات من قبلهم.

ومن جهته قال المدير الرياضي للنادي حسن صالح حميديتش إن بايرن ميونخ لن يعطي دافيد ألابا وقتًا محددًا كمهلة من أجل توقيع عقد جديد.

وأضاف: "ألابا لاعب معنا منذ سنوات ونحن نحاول أن نقنعه بالبقاء، ومن الواضح أننا سنكون سعداء إذا بقي هنا في ميونخ، نأمل أن يتم توقيع العقد قريبًا"

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يذكر أن بايرن ميونخ قد اضطر إلى إعادة دافيد ألابا إلى مركز قلب الدفاع بعد ظهور الكندي الشاب ألفونسو ديفيس في مركز الظهير الأيسر.