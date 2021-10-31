ألابا: ريال مدريد أكبر من بايرن ميونخ، ولا أُقارن براموس!

يعشق الريال..

مجّد دافيد ألابا فريقه ريال مدريد، عندما اعتبر أن الأجواء خاصة في سانتياجو برنابيو وتفوق حتى أجواء ناديه السابق بايرن ميونخ.

وبعد مسيرة طويلة في أليانز آرينا وصل ألابا هذا الموسم إلى ريال مدريد بنهاية عقده مع بايرن ميونخ، ومنذ ذلك الحين وصار قطعة أساسية في كتيبة مدربه كارلو أنشيلوتي.

وتحصل ألابا على القميص رقم 4 الذي ارتداه قائد الريال التاريخي سيرخيو راموس المنتقل إلى باريس سان جيرمان، مما فتح باب المقارنات بينهما.

ماذا قال ألابا عن الفارق بين ريال مدريد وبايرن ميونخ؟

الدولي النمساوي في حديث مع صحيفة كيكر الألمانية قال "لقد شهرت بأجواء وهالة خاصة منذ اليوم الأول لي في ريال مدريد".

كما أضاف "يمكنك أن ترى تاريخ هذا النادي في ملعب التدريب أو عندما تتجول عبر المدينة، إنه نادٍ مميز للغاية حقًا".

واختتم في هذا الصدد بقوله "بايرن ميونخ هو أحد أكبر أندية العالم مثل ريال مدريد، لكن بصراحة كل شيء هنا أكبر قليلًا، هذا من دون التقليل من احترام البايرن".

ماذا قال ألابا عن المقارنة مع راموس؟

واجه ألابا مقارنته براموس بصدر رحب للغاية، فقال "جئت إلى هنا من أجل اللعب بطريقتي وحتى أكتب قصتي الخاصة".

وواصل "تحدث المقارنات بين الحين والآخر، هذا لا يزعجني، يقبل الناس أنني هنا".

وأتم قائلًا "أنا وراموس نوعية مختلفة من اللاعبين ولا يمكن مقارنتنا ببعضنا البعض".

كيف يسير موسم ألابا مع ريال مدريد؟

منذ انضمامه إلى ريال مدريد، خاض ألابا 13 مباراة بقميص الملكي بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، جميعهم بمركز قلب الدفاع.

سجل ألابا البالغ من العمر 29 عامًا هدفًا وحيدًا ولكنه ذات قيمة استثنائية، حيث أتى في شباك برشلونة بالكلاسيكو بقلب كامب نو، بالمباراة التي فاز بها الميرينجي بهدفين لهدف.

وصنع ألابا على مدار 1.170 دقيقة هذا الموسم هدفين لزملائه كانا في بطولة الدوري الإسباني.

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