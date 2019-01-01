احذر يا أهلي - الهلال السوداني ليس بالمنافس السهل

الأهلي في اختبار صعب أمام الهلال السوداني.

يستعد فريق النادي الأهلي، لاستضافة نظيره الهلال السوداني، في الجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

المباراة ستقام في تمام التاسعة من مساء غدٍ الجمعة، على ملعب السلام في القاهرة، بحضور 15 ألف مشجع.

الأهلي يدخل المباراة وهو يسعى لتعويض خسارة مباراة الجولة الأولى أمام النجم الساحلي، بتحقيق الفوز على الهلال.

وعلى جانب آخر يسعى الهلال للسيطرة على صدارة المجموعة الثانية، قبل مواجهتي النجم الساحلي بالجولتين الثالث والرابع.

ولكن على الأهلي الحذر جيدًا من فريق نادي الهلال، لأنه ليس بالخصم السهل، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما يوم الجمعة.

الأهلي: محمد هاني جاهز لمواجهة الهلال السوداني

ونستعرض فيما يلي الأسباب التي ستجبر الأهلي على احترام فريق الهلال، والحذر منه جيدًا، خلال السطور التالية..

التاريخ في صف الهلال

التقى الأهلي والهلال مرتين من قبل في مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا، في نسخة 2007 – فاز الأهلى 2-0 على أرضه ثم خسر 3-0 في السودان.

الهلال أقصى الأهلي عام 2004 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في دور الـ32، بعد فوز الهلال في الذهاب بهدف دون رد، قبل انتهاء الإياب بالتعادل السلبي.

بوابة التتويج

ولكن الهلال كان بوابة الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 1987، بعد التعادل في مباراة ذهاب الدور النهائي سلبيًا التي أقيمت في السودان.

الأهلي عاد وحقق الفوز على الهلال بهدفين دون رد في القاهرة، ليتوج باللقب القاري.

عقدة سودانية

لم يخسر الهلال في آخر 3 مباريات لعبها أمام فرق مصرية في مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا (فاز 2 وتعادل 1).