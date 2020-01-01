أكينفينوا يفكر في ترك الكرة نحو WWE ويرشح نجم ليفربول كذلك!

أقوى رجل في عالم الكرة وجد ضالته بعد الاعتزال

فتح أديبايو أكينفينوا، نجم وايكومبي واندرز، والذي اشتهر بسبب بنيته الجسمانية الهائلة، الباب للانضمام لمصارعة المحترفين WWE بعد تلقيه اتصالات، ورشح عدداً من نجوم الكرة للقدوم معه.

اللاعب ذو الأصول النيجيرية قاد فريقه لبلوغ دوري الدرجة الأولى الإنجليزية الموسم الماضي، ولكن السبب الرئيسي لشهرته هو البنية الجسدية العملاقة.

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وكشف اللاعب مع "talksport" عن تلقيه اتصالات من مسؤولين في WWE من أجل التعاقد معه بعد الاعتزال والتحول نحو عالم المصارعة للمحترفين.

وقال صاحب الثمانية والثلاثين عاماً إنه لم يحسم قراره بعد ولكن لا يستبعد الفكرة، خصوصاً أن أطفاله يحبون المصارعة ويتابعونها بشكل مستمر.

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وتمنى أكينفينوا المشاركة في مباراة "رويال رامبل" الجماعية الشهيرة، ورشح نجم ليفربول فيرجيل فان دايك، وكذلك ميشيل أنطونيو من وست هام وزميله سيباستيان هالر، وكذلك أداما تراوري، لاعب وولفرهامبتون، للاشتراك بسبب قوتهم البدنية.

وإذا حدث وتحول لاعب وايكومبي للمصارعة، فلن يكون الأول، إذ سبقه تيم فايسه، حارس فيردر بريمين السابق بالتحول إلى عالم WWE.

ويعاني أكينفينوا حالياً من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع فريقه في المباريات الأخيرة بالدوري الإنجليزي للدرجة الأولى.