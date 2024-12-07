"سأكسر ساقيك!".. فان دير فارت يروي تفاصيل "صراع الإيجو" مع زلاتان إبراهيموفيتش

صراع قروش على أعلى مستوى بين النجمين في أياكس أمستردام

لم يكن كل من زلاتان إبراهيموفيتش ورافاييل فان دير فارت على وفاق في تجربتها داخل أياكس أمستردام الهولندي، بل إن الدولي الهولندي السابق يزعم أن خلافهما كان أهم أسباب رحيل السويدي إلى يوفنتوس.

استطرد فان دير فارت في الحديث عن المشاكل التي جمعته بزلاتان، حيث قال إنهما "كانا مغرورين" وإن فان دير فارت "كان يعتقد أنه الأفضل" ولم تعجبه طريقة زلاتان.

ولكن الأمور تفجرت حين التقت السويد بهولندا في مباراة ودية، وتدخل إبراهيموفيتش بعنف على كاحل فان دير فارت، الأمر الذي أدى إلى سقوطه أرضًا ومعاناته من الإصابة.

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ذهب إليه إبراهيموفيتش وقال له: "أنا لم أتعمد إيذاءك، أنت تعلم ذلك، إذا لم تكف عن اتهامي بالتعمد سأكسر ساقيك عن قصد هذه المرة!".

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وخرج فان دير فارت في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ليقول إن إبراهيموفيتش تعمد تعريضه للأذى، ما ترتب عليه مشكلة كبيرة في أياكس لدى عودتهما.

المدرب رونالد كومان قال إن أحدهما ينبغي أن يرحل، وعلى حد تعبير فان دير فارت: "من حسن حظي أن يوفنتوس أراد زلاتان في هذه الفترة، هو رحل إلى ناد كبير، وأنا تمكنت من البقاء في نادي أحلامي (أياكس)".

لكن فان دير فارت يؤكد في هذا الحوار الذي أجراه مع شبكة "talkSPORT" أنه رغم هذه المشكلة -التي ذكرها زلاتان في كتابه- لا يكف عن احترام السويدي متمنيًا أن يراه الآن، ومشيرًا إلى أن الأمور بينهما سارت على ما يرام بعد ذلك.