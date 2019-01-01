أكرم عفيف على رأس المرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2019

يتم الإعلان عن الفائز بالأفضل في الحفل الذي سيقام في الثاني من ديسمبر المُقبل في هونغ كونغ

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب آسيوي للعام 2019، والتي تضم 3 أسماء بحسب ما تم الكشف عنه.

وشهدت القائمة التي أعلن عنها الآسيوي تواجد 3 لاعبين، هم القطري أكرم عفيف ينافس الإيراني علي رضا بيرانوند حارس منتخب إيران وتومواكي ماكينو مدافع منتخب اليابان.

أما على صعيد أفضل مدرب خلال العام، فيتنافس عليه تسويوشي أوتسوكي مدرب أوراوا وجو أويوا مدرب كاشيما أنتلرز وتشونغ جونغ-يونغ مدرب منتخب كوريا الجنوبية تحت 20 عامًا.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائز بالأفضل في الحفل الذي سيقام في الثاني من ديسمبر المُقبل في هونغ كونغ.

وكان عفيف صاحب الـ22 عامًا، والذي يلعب بقميص السد القطري، قد نجح في قيادة منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس آسيا 2019، كما ساهم في وصول فريقه إلى دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

كما وقع اختيار الآسيوي على لاعب أوراوا والمنتخب الياباني ماكينو والذي تواجد رفقة بلاده في نهائي كأس آسيا للمرة الخامسة، كما ساهم في حفاظ فريقه أوراوا على شباكه نظيفة في 6 مباريات في طريقه إلى نهائي دوري الأبطال ضد الهلال السعودي.

أخيرًا الحارس الإيراني علي رضا فظهر بشكل رائع مع منتخب بلاده في بطولة كأس آسيا 2019 التي أقيمت مطلع يناير الماضي في الإمارات.

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الجدير بالذكر أن اللاعبين العرب خلال مسيرتهم حصلوا على جائزة أفضل لاعب في آسيا 14 مرة، بواقع 8 مرات للاعبين سعوديين، ومرتين للاعبين إماراتيين، ومرتين للاعبين قطريين، ومرة للاعب سوري، ومرة للاعب عراقي.