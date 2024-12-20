"هذا الفريق يحتاج إلى أكرم عفيف" .. نصيحة لأندية دوري روشن بالتعاقد مع نجوم خليجي 26

هل يصبح نجوم كأس الخليج على رادار أندية دوري روشن؟

وجه الناقد الرياضي عماد السالمي، رسالة إلى أندية دوري روشن السعودي، بضرورة استغلال كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، والعمل على ضم نجوم البطولة، في الميركاتو الشتوي.

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وتستضيف الكويت منافسات النسخة 26 من كأس الخليج، بدءًا من الغد "السبت"، وحتى الثالث من يناير المُقبل، حيث يلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثانية، برفقة العراق، حامل اللقب، والبحرين واليمن، فيما تضم المجموعة الأولى، منتخبات الكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان.

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وقال السالمي، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن توقيت البطولة، الذي سيتزامن مع استعدادات الأندية لإبرام صفقاتها الشتوية، يحتم على فرق دوري روشن، البحث عن اللاعب الأنسب، مضيفًا أن ميزة لاعبي الخليج، أنهم لن يحتاجوا للوقت من أجل الانسجام في صفوف الفرق السعودية.

وأضاف السالمي "الأهلي يحتاج لجناح أيسر، لماذا يبحث عن لاعب عالمي، وهناك لاعب مثل أكرم عفيف، ألا يحتاج نادي الرياض إلى مهاجم؟ هناك أيمن حسين، مهاجم العراق، وأيضًا بديله مهند علي، وهو لاعب جدًا مميز في العراق، هذه فرصة ذهبية للسعودية لاقتناص هذه المواهب".

ورغم التلميح بغيابه عن مباراة قطر الافتتاحية، إلا أن أكرم عفيف، يعد من أبرز النجوم الذين يتوقع تألقهم في كأس خليجي 26، بعدما نجح في قيادة العنابي للتتويج بلقب كأس آسيا 2023، للمرة الثانية على التوالي، كما سجل 10 أهداف في البطولة، ليتوج نجم السد موسمه بالفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا.

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ويعد أيمن حسين، مهاجم الخور القطري، أحد العناصر الأساسية في صفوف المنتخب العراقي، والذي قاده للفوز بكأس خليجي 25، كما توج هدافًا للبطولة في نسختها الماضية برصيد 3 أهداف، علمًا بأن حسين سجل 27 هدفًا دوليًا في 72 مباراة مع منتخب بلاده.