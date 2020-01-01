أفشة يكشف كواليس هدفه القاتل ويوجه رسالة لجماهير الزمالك

أفشة خطف لقب دوري أبطال إفريقيا للأهلي في الدقائق الأخيرة

تحدث محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي وصاحب هدف التتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، عن كواليس هدفه القاتل.

وتوج الأهلي باللقب التاسع في تاريخه بدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم في استاد القاهرة.

وقال أفشة في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "مبروك للأهلي وجماهيره على البطولة، حظ سعيد للزمالك وجماهيره قدموا مباراة كبيرة وهو فريق كبير".

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وأضاف: "جميعنا في أصدقاء نحن ولاعبي الزمالك، نتقابل في معسكرات المنتخب، ولكن هذه هي الكرة ونحن بذلنا الكثير من الجهد وتوجنا بالبطولة".

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وعن كرة الهدف، قال أفشة: "كرة الهدف لم يكن بها تردد وتكررت معي قبل ذلك في المنتخب وأمام الوداد المغربي وأتدرب دائمًا عليها مع المدير الفني في مران الأهلي".

واختتم لاعب الأهلي تصريحاته قائلًا: "مسامح كل شخص وجه لي الانتقادات خلال الفترة الماضية، والحمد لله على الفوز والتتويج، والميدالية ستكون من نصيب والدي الذي يشجع الأهلي بشكل قوي".

وغاب الأهلي عن التتويج باللقب منذ عام 2013، حتى عاد وتوج بها النسخة الحالية للمرة التاسعة في تاريخه.