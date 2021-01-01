أفشة: كل يوم أتذكر هدفي في مرمى الزمالك "القاضية ممكن"

أفشة يعلق على هدفه في مرمى الزمالك

أكد محمد مجدي "أفشة"، صانع ألعاب فريق النادي الأهلي، على أنه يتذكر كل يوم الهدف الذي سجله في مرمى الزمالك، بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمد مجدي أفشة قاد الأهلي للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2020، بعدما سجل هدف فوز الأهلي على الزمالك، خلال المباراة التي انتهت لصالح المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

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أفشة قال خلال تصريحات لبرنامج "رامز عقله طار" المذاع عبر قناة إم بي سي مصر: "لا أنسى الهدف الذي سجلته، وكل يوم أفكر به، وكنت موجه الكرة نحو المرمى".

لاعب الأهلي تابع: "والدتي دائمًا كانت تتمنى رؤيتي في برنامج رامز جلال"، وهو الأمر الذي تحقق بحلوله ضيفًا على البرنامج مساء اليوم السبت.

واختتم أفشة تصريحاته، مرددًا العبارة الشهيرة "القاضية ممكن"، المشهور بها هدف أفشة في مرمى الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أطلقها المعلق التونسي عصام الشوالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه الزمالك غدًا الأحد، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.