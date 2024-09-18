نجم إنتر السابق كان معشوق الجماهير..

أعلن المهاجم البرازيلي الشهير أدريانو، خبرًا سارًا لكل عشاق كرة القدم ممن افتقدوا "الإمبراطور" الذي أفلت عنه الأضواء في سن مبكرة رغم قدراته الاستثنائية.

وقال أدريانو إنه سيشارك في مباراة وداعية ودية يوم 15 ديسمبر على ملعب ماراكانا الأسطوري في ريو دي جانيرو، حيث سيتقابل فلامنجو وعملاق الدوري الإيطالي إنتر ميلان.

ومن المتوقع أن يرتدي أدريانو قميصي فلامنجو وإنتر ميلان للمرة الأخيرة، ويلعب مع كل فريق منهما شوطًا.

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على الرغم من اعتزال أدريانو كرة القدم الاحترافية لعدة سنوات، إلا أن المشجعين انتظروا منذ فترة طويلة وداعًا رسميًا لائقًا بموهبته.

كان آخر ظهور احترافي لأدريانو في عام 2016 عندما لعب مباراتين لفريق ميامي يونايتد في دوري الدرجة الرابعة الأمريكي عن عمر يناهز 33 عامًا، ومنذ ذلك الحين، شارك أدريانو في العديد من المباريات الخيرية.

وفي معرض تعليقه على قراره بترتيب مباراة الاعتزال هذه، قال أدريانو: "طلب مني الكثير من الناس أن أقول وداعًا. على الرغم من أنني توقفت عن اللعب منذ بضع سنوات، إلا أنني كنت بحاجة إلى هذه المباراة لإنهاء مشواري، أنا مدين لكل من دعمني وما زال يساندني"