ما هي أعمال كريستيانو رونالدو الخيرية؟ وما هي المؤسسات التي عمل معها؟

شارك نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق في الأعمال الخيرية طوال مسيرته ، تضمن ذلك مشاركته مع منظمة اليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة

كواحد من أعلى لاعبي كرة القدم أجورًا في العالم ، قام كريستيانو رونالدو بالمشاركة بأكثر من المطلوب منه للأعمال الخيرية.

حصل نجم يوفنتوس على حوالي ٩٥ مليون يورو (٨٤ مليون جنيه إسترليني) في عام ٢٠١٩ ، خلف ليونيل ميسي مباشرة ، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى راتبه البالغ ٣٠ مليون يورو (٢٦ مليون جنيه إسترليني) في نادي الدوري الإيطالي.

يحمل رونالدو دور السفير للعديد من المؤسسات الخيرية ، وينظر جول في تلك التي يشارك فيها.

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ما هي المؤسسات الخيرية التي يمنح رونالدو المال لها؟

جاء أحد تبرعات رونالدو الأولى في عام ٢٠١١ عندما قام البرتغالي ببيع الحذاء الذهبي الأوروبي بالمزاد العلني مقابل ١.٢ مليون جنيه استرليني ، مع توجيه الأموال لبناء مدارس في غزة.

في ديسمبر من ذلك العام ، تم بيع قميص موقّع من قبل المهاجم مقابل ٣٧٠٠٠ يورو (٣١٠٠٠ جنيه إسترليني)وذهبت الأموال إلى منظمة إنقاذ الطفولة ومنذ عام ٢٠١٣ ، كان المهاجم سفيرًا لهذه المؤسسة الخيرية ، والتي تهدف إلى تحسين حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم.

وهو أيضًا سفير لليونيسف وورلد فيجن ، وفي عام ٢٠١٥ قسم رونالدو مكافأته البالغة ٤٥٠.٠٠٠ جنيه إسترليني من الفوز بدوري أبطال أوروبا بين ثلاثي المؤسسات الخيرية.

بالإضافة إلى ذلك ، قام بالتبرع بجائزة قدرها (١٠٠.٠٠٠ يورو) (٨٧.٠٠٠ جنيه استرليني) التي حصل عليها لإعلانه في فريق العام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام ٢٠١٤ للصليب الأحمر.

في عام ٢٠١٥ ، تم تسمية رونالدو كأفضل نجم رياضي خيري في العالم من خلال موقع dosomething.org ، الذي أشاد بتبرعاته للجمعيات الخيرية ، وأعمال خيرية أخرى شارك فيها.

وتشمل هذه الأمثلة التبرع بمبلغ ١٢٠ ألف جنيه استرليني لمركز السرطان الذي عالج والدته في وطنه ماديرا ، ودفع ٥٥ ألف جنيه إسترليني لتغطية تكلفة جراحة الدماغ لإريك أورتيز كروز البالغ من العمر عشرة أشهر.

نادرًا ما توقف عمله الخيري ، وفي عام ٢٠١٦ بعد فوز ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا - حيث سجل كريستيانو رونالدو ركلة الجزاء الفائزة في ركلات الترجيح - تبرع بشيك المكافأة الذي تبلغ قيمته ٦٠٠.٠٠٠ يورو (٥٢٥.٠٠٠ جنيه إسترليني) لمؤسسة خيرية.

بعد ذلك بعام ، قام رونالدو بالمزاد العلني لكأس الكرة الذهبية الذي فاز به في عام ٢٠١٤ بمساعدة مؤسسة Make-A-Wish ، وجمع ٥٣٠.٠٠٠ جنيه إسترليني للمؤسسة الخيرية التي تخلق رغبات مغيرة للحياة للقصر الذين يعانون من مرض خطير.

من خلال المؤسسة الخيرية ، حقق كريستيانو رغبة طفلين برتغاليين بالالتقاء بهم في لشبونة بعد حصة تدريبية مع البرتغال.