"أشك في قدرة مبابي على تقديم ما يقدمه صلاح وماني لليفربول"

أسطورة ليفربول يشكك في قدرة نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي على تقديم ما يقدمه محمد صلاح وساديو ماني

تساءل جون بارنز أسطورة نادي ليفربول عما إذا كان كيليان مبابي سيكون مثمرًا مثل محمد صلاح وساديو ماني، وذلك إذا سعى الريدز للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان.

وارتبط كيليان مبابي باحتمالية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده مع نادي العاصمة الفرنسية، وعلى الرغم من أفضلية ريال مدريد في سباق التعاقد معه إلا أن ليفربول أيضًا على الخط.

وبالنسبة لضم الريدز لأبرز نجوم العالم ورغبتهم في تمثيل بطل الدوري الإنجليزي، يسعد بارنز برؤية ذلك، لكنه حريص على الإشارة إلى أن أي تعاقدات مستقبلية يجب الحكم عليها على أساس القيمة وليس الاسم.

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وقال: "يمكن لليفربول الآن جذب أفضل اللاعبين في العالم. يجب أن يتناسب هذا النوع من اللاعبين الذين يجب أن نجلبهم إلى هنا مع فلسفة ليفربول، والتي تعني نكران الذات والتواضع والعمل مع الفريق"

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وأضاف: "بغض النظر عن مدى روعتك وإمكانياتك، سيبحث كلوب عما إذا كنت على استعداد للحضور والعمل من أجل الفريق ولا تشعر أنك متفوق على زملائك في الفريق"

وتابع: "سانشو ومبابي؟ ربما يكون سانشو قادرًا على ذلك، لا أعرفه بالضرورة ولكن يبدو أنه فتى رصين وتجربته السابقة في البريميرليج ستجعله يتعامل معه بصورة مميزة"

وأردف: "لا أعرف مبابي شخصيًا أيضًا ولم أقابله من قبل، إنه لاعب موهوب للغاية. لكن هل سيعمل بالطريقة التي يعمل بها ماني وصلاح بشكل دفاعي؟ انا لا اعرف هل سيتحقق ذلك أم لا"

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يذكر أن بعض المصادر الصحفية الإنجليزية قد تحدثت عن احتمالية تفكيك الثلاثي الأمامي لليفربول والمكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو من أجل تجديد الدوافع.