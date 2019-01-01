أشعة لعماد السيد للوقوف على تطورات إصابته

عماد السيد يقترب من العودة لتدريبات الزمالك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أخر تطورات حالة عماد السيد حارس مرمى الزمالك الذي تعرض لإصابة قوية في أحد أصابع يده.

وكان السيد قد تعرض لكسر في أصبعه في مباراة الداخلية بالدوري المصري الممتاز في المباراة التي أقيمت الأسبوع قبل الماضي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن عماد السيد سيخضع لأشعة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الوقوف على مراحل العلاج المقبلة.

وأكد الطبيب أن عماد السيد يسير في برنامجه العلاج بشكل مميز، حيث قام بمرافقة البعثة إلى المغرب للشد من أزر اللاعبين على الرغم من إصابته.

وتواجد عمر صلاح ضمن التشكيل الأساسي للزمالك في مباراته أمام نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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ويواجه الزمالك نهضة بركان في إياب النهائي في لقاء الأحد المقبل على ملعب "برج العرب"، حيث يتوجب عليه الفوز بفارق هدفين لحسم اللقب في الوقت الأصلي.