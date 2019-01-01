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تصفيات كأس أمم افريقيا

أشرف صبحي يكشف موعد جاهزية استاد القاهرة لأمم أفريقيا

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شرف كبير يدعو كل مصري إلى الفخر باكتساح التصويت

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي جاهزية استاد القاهرة لاستضافة كأس أمم أفريقيا التي ستنظمها مصر في النسخة الجديدة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة المصري أن موعد افتتاح استاد القاهرة سيكون في شهر أبريل المقبل لاستضافة أمم إفريقيا 2019.

الوزير المصري قال في تصريحات إذاعية أن العمل والإصلاحات جارية بالملعب حاليًا ليكون على أتم الاستعداد لاستضافة أمم إفريقيا في شهر يونيو المقبل.

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وحول الفوز بتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 قال : " هذا شرف كبير يدعو كل مصري إلى الفخر باكتساح التصويت".

وأشار وزير الرياضة إلى أن مدير بطولة أمم إفريقيا 2019 سيكون من أحد الكوادر الشابة في إطار سياسة الدولة لتشجيع الشباب.

يُذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن أمس الثلاثاء عن اختيار مصر لاستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بعد اكتساح جنوب أفريقيا في التصويت.

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