أشرف حكيمي يثير الجدل حول مستقبله في ريال مدريد

أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد المعار لبوروسيا دورتموند يثير الجدل حول مستقبله مع فريقه الإسباني

أثار النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد المعار لصفوف بوروسيا دورتموند الكثير من الجدل حول مستقبله في النادي الملكي.



جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان وتطرق خلالها للإشادة بزميله إيرلينج هالاند وبنتيجة المباراة.

وقال حكيمي: "بحسب ما يقول عقدي الذي وقعت عليه بنفسي وكل من حولي فعودتي لريال مدريد ستكون بنهاية الموسم الحالي، لكن كل شيء ممكن في شهر يونيو، دعونا نرى ما الذي يخفيه لنا الصيف".

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وأضاف: "في عقلي أريد فقط أن أستمر في المشاركة والتطور والنضج، وهنا في ألمانيا يمنحوني الفرصة للقيام بذلك وتقديم كل ما لدي".

وأردف متحدثًا عن مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان: "لقد حضرنا لها بشكل جيد للغاية وعملنا بكل ما لدينا من قوة".

وأنهى تصريحاته: "هالاند ساعدنا كثيرًا لنأمل أن يستمر بتلك الطريقة، هو لاعب ذكي للغاية ولا يزال عمره صغير ولديه الكثير ليقدمه".

جدير بالذكر أن لقاء الأمس كان قد انتهى بفوز بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف وحيد، وسجل هالاند هدفي أسود فيستيفاليا.