أشرف حكيمي مطمئنًا الجميع: الحمدلله، نحن آمنون في المغرب

المنتخب المغربي عاش يومًا عصيبًا في غينيا

أكد أشرف حكيمي نجم المغرب وصول بعثة المنتخب المغربي بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد يوم عصيب جدًا في غينيا، وقد أكد لاعب باريس سان جيرمان أن وضع جميع أفراد البعثة جيد جدًا.

ماذا حدث في غينيا؟

المنتخب المغربي تواجد في العاصمة الغينية كوناكري يوم أمس لمواجهة غينيا ضمن تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022، لكن الأحداث السياسية تطورت فجأة في البلاد بانقلاب على الرئيس ألفا كوندي الذي تم اعتقاله.

كوناكري عاشت حالة من الاضطراب الأمني تضمنت إطلاق نار كثير وانتشار واسع للجيش في البلاد وسيطرة على القصر الرئاسي والمقرات الحيوية، مما أشعر الجميع بالقلق على بعثة المنتخب المغربي المتواجدة هناك.

ما هو مصير مباراة غينيا والمغرب؟

الاتحاد الدولي لكرة القدم وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي أصدرا بيانًا مساء أمس أعلنا خلاله اتخاذ قرار بتأجيل المباراة إلى وقت لاحق.

وأشار الاتحادان، فيفا وكاف، إلى أنهما اتخذا هذا القرار حرصًا على سلامة الجميع، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن موعد المباراة الجديد.

ماذا قال حكيمي عن وضع اللاعبين؟

حكيمي نشر عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة له بعد وصوله الأراضي المغربية، وقد شكر جميع مشجعيه وأكد سلامته والجميع.

Thank you all for the messages and the support, it has been a very intense day but thank God we are safe and sound in Morocco. Good night ✌🏾🇲🇦 #Alhamdulillah 🤲🏽 pic.twitter.com/99nJYTVpbn — achrafhakimi (@AchrafHakimi) September 6, 2021

إذ كتب "شكرًا للرسائل والدعم، كانت يومًا عصيبًا جدًا لكن الحمد لله أننا آمنون وجيدون هنا في المغرب. ليلة سعيدة".

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