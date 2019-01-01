أشرف بنشرقي خارج حسابات إدارة الهلال السعودي

إدارة الموج الأزرق برئاسة فهد بن نافل لن تُبقي على اللاعب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن رغبة إدارة نادي الهلال السعودي في تسويق عقد اللاعب المغربي أشرف بنشرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بنشرقي عاد لصفوف الزعيم عقب نهاية إعارته لنادي لانس الفرنسي، والذي لم يرغب في الحصول على عقد اللاعب بعد هبوط الفريق من الدرجة الثانية بالدوري الفرنسي.

التقارير كشفت أن إدارة الموج الأزرق برئاسة فهد بن نافل لن تُبقي على اللاعب ضمن صفوفها في الموسم المُقبل.

فهد الرشيدي🔙

عبد الله الحافظ🔙

مجاهد المنيع🔙

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أيًا منهم تتوقع أن يٌقدّم الإضافة للزعيم في الموسم المقبل؟🔥 pic.twitter.com/ibC7uQ9gfc — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 21, 2019

ومن المقرر أن تناقش إدارة الهلال العروض التي وصلت للمهاجم المغربي صاحب الـ 24 عامًا مع وكيل أعماله، لاختيار الأنسب منها، للسماح له بالرحيل.

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يُذكر أن بعض التقارير كانت قد كشفت عن رغبة أحدى الاندية الصينية في التعاقد مع اللاعب خلال الصيف الحالي في انتظار وصول عرض رسمي لإدارة الهلال.