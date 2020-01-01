أسينسيو: كنت مشتاقًا لكرة القدم وزيدان أخبرني أن أسجل

ماركو أسينسيو يتحدث بعد فوز ريال مدردي على فالنسيا

قال ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد إنه كان يشعر بالاشتياق لكرة القدم وأجوائها بعد فترة غيابه الطويلة عنها، مؤكدًا أن ريال مدريد ينتظر نهائيات من أجل الفوز بالليجا.

وحقق ريال مدريد انتصارًا هامًا على حساب ضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليعزز مركزه الثاني على سلم الترتيب ويواصل الضغط على برشلونة.

ولعب ريال مدريد المباراة الثانية على ملعب ألفريدو دي ستيفانو والذي يستعيض به عن سانتياجو برنابيو الذي يخضع لبعض الإصلاحات، ولكن يبدو أن الملعب الجديد الصغير فأل خير على الفريق الملكي.

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وعقب المباراة قال أسينسيو: "بالتأكيد كان لدي رغبة في العودة من جديد إلى المشاركة في المباريات بعد غياب طويل، واليوم أنا سعيد بهذه النتيجة وبالهدف الذي سجلته"

وأضاف: "اليوم شعرت بالرضا، الجميع يقول إنه كان هناك عمل كبير ونحن في مرحلة صعبة تحتاج إلى تكثيف الجهود وتحقيق كل النقاط المتاحة"

وتابع: "أظن أننا بدأنا المباراة على نحو جيد، كنا نعرف أنه يجب علينا الضغط أكثر في الأمام والاستحواذ على الكرة وهو ما حدث بالفعل"

وأردف: "أود أن أشكر كل من دعمني، والفريق والخدمات الطبية وهذا أيضًا ينطبق عليهما، لقد ساعدني هذا الدعم كثيرًا على العودة بهذه الطريقة"

وحول المنافسة مع برشلونة قال: "متبقي لنا 9 مباريات نهائية علينا الفوز بهم من أجل الفوز بالدوري، نحن الآن نركز على المباراة القادمة أمام ريال سوسيداد ونصب عليها كل تركيزنا"

وحين سؤل ماذا أخبرك زيدان قبل أن تدخل قال: "أخبرني أن أسجل هدفًا" حيث ظهر الثنائي يضحكان على الخط قبل إجراء التبديل وإقحام النجم الإسباني الشاب.

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يذكر أن ماركو أسينسيو قد لعب ربع ساعة فقط بعد دخوله بديلًا في نهاية شوط المباراة الثاني، ولكنه حصد جائزة رجل المباراة بعدما سجل الهدف الثاني وصنع الهدف الثالث لكريم بنزيما.