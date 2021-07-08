أسينسيو: الفوز على منتخب مصر مفتاح ذهبية الأولمبياد

لاعب المنتخب الإسباني الأولمبي يتحدث عن حظوظه في الأولمبياد

أكد ماركو أسينسيو، صانع ألعاب المنتخب الإسباني، على أنه يعلم جيدًا المنتخب المصري الأولمبي، متحدثًا عن حظوظ منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو التي ستقام خلال شهر يوليو الجاري.

ويقع المنتخب المصري الأولمبي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات الأولمبياد، رفقة منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وخلال تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية، قال أسينسيو: "مستقبلي سيكون مع ريال مدريد، ولكن كل تركيزي حاليًا مع المنتخب الإسباني في الأولمبياد، والتي أريد أن أقدم فيها كل ما لدي".

ماركو واصل: "سنحارب في الأولمبياد كفريق قوي، وهو حالنا بالفعل، وسنقاتل من أجل تحقيق الميدالية الذهبية، وهذا هو طموحنا في الأولمبياد".

لاعب ريال مدريد تحدث عن مواجهة مصر، حيث قال: "مباراتنا الأولى ستكون أمام منتخب مصر، ونعلم جيدًا بأنهم فريق قوي بدنيًا، ويركض كثيرًا في المباريات، والعامل البدني سيكون مؤثرًا في هذه المواجهة، ولكن لا أريد الحديث كثيرًا عن هذا الأمر حاليًا".

وواصل: "في البطولات المجمعة القصيرة، مثل الأولمبياد، كل مباراة يكون لها قيمتها، ولذلك سنخوض جميع مبارياتنا بكامل تركيزنا من أجل تحقيق الانتصارات".

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أسينسيو اختتم حديثه قائلًا: "البدايات الجيدة، دائمًا ما تكون هي مفتاح النجاح في تلك البطولات، علينا التركيز من أجل تحقيق الفوز أمام منتخب مصر".

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المصري الأولمبي مبارياته في الأولمبياد، بمواجهة نظيره الإسباني في تمام التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس 22 يوليو الجاري، بتوقيت القاهرة.