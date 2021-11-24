ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والنصر؟

يفتح ملعب الأمير عبد الله الفيصل أبوابه لاستضافة قمة من كلاسيكيات الدوري السعودي، تجمع بين النصر والأهلي في الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22.

العالمي من سيئ لأسوأ في الفترة الأخيرة، فبعد خروجه على يد الهلال من نصف نهائي دوري أبطال آسيا لم يفز في أي مباراة في الدوري السعودي، حيث خسر من الاتفاق والشباب وتعادل مع الفيحاء والرائد.

خسر الأهلي في مفاجأةٍ مدوية من نادي أبها في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد، ليتوقف رصيده بذلك عند النقطة 15 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي والنصر، وما هي الأسعار وغيرها..

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والنصر؟

طُرحت تذاكر مباراة الأهلي والنصر عبر بوابة "مكاني" ولا يمكن شراء التذاكر إلا من خلالها.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

اضغط هنا للدخول إلى موقع مكاني

ما سبب حذف تذاكر مباراة الأهلي والنصر؟

عانت بعض الجماهير في الساعات الأولى من طرح تذاكر الأهلي والنصر بسبب حذف تذاكر المباراة من على بوابة مكاني.

ووفقًا للتقارير الصحفية من السعودية، فإن السبب في ذلك يرجع إلى مشكلة تقنية حدثت في الموقع وتم حلها.

الآن يمكنكم بصورة طبيعية حجز تذاكر مباراة الأهلي والنصر عبر هذه البوابة كما جرت العادة في آخر موسمين.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والنصر؟

تبدأ تذاكر مباراة الأهلي والنصر من 15 ريال لأقل فئة، فيما يبلغ سعر الفئة الأعلى 300 ريال.

الفئة السعر موحدة 15 ريال فضي "الواجهة" 30 ريال منصة ذهبية 150 ريال منصة رويال 300 ريال

ما هو موعد مباراة الأهلي والنصر؟

موعد مباراة الأهلي ضد النصر هو يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021.

وتنطلق صافرة البداية الساعة 7:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:40 بتوقيت القاهرة.